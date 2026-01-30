Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | February Grah Gochar 2026 : फरवरी में ग्रहों की चाल लाएगी धन और सफलता, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

February Grah Gochar 2026 : फरवरी में ग्रहों की चाल लाएगी धन और सफलता, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 10:45 AM

february grah gochar 2026

February Grah Gochar : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे आर्थिक स्थिति, करियर और स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। वर्ष 2026 का फरवरी महीना खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है।...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

February Grah Gochar : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे आर्थिक स्थिति, करियर और स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। वर्ष 2026 का फरवरी महीना खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस महीने कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इन ग्रहों की चाल का सबसे सकारात्मक प्रभाव कुछ विशेष राशियों पर पड़ने वाला है, जिन्हें न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि करियर में भी अपार सफलता मिलने के संकेत हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि फरवरी के ग्रह गोचर का किन राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है।

February Grah Gochar 2026

फरवरी में मुख्य ग्रह गोचर 
फरवरी माह में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा। जब धन के कारक शुक्र और बुद्धि के कारक बुध अनुकूल स्थिति में आते हैं, तो यह सीधे तौर पर जातक की आय और व्यापारिक सूझबूझ को बढ़ाते हैं। वहीं, सूर्य का गोचर समाज में पद-प्रतिष्ठा और सरकारी लाभ दिलाने में सहायक होता है।

और ये भी पढ़े

इन राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा। दशम और एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति आपके लाभ के मार्ग खोलेगी।पुराने निवेशों से भारी मुनाफा होने की संभावना है। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है, तो वह इस महीने वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं।

वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और इस महीने शुक्र की अनुकूल स्थिति आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि करेगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो इस महीने वह पूरा हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए और भी शुभ रहेगा।

February Grah Gochar 2026

सिंह राशि 
सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि लाएगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम है। मुनाफे का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपको सम्मानित किया जा सकता है। एक से अधिक स्रोतों से आय होने की संभावना है।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी का गोचर संबंधों और धन के बीच संतुलन लेकर आएगा। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी पहचान मिलेगी। नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं।  विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा लेकिन साथ ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

धनु राशि 
धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल भाग्य में वृद्धि करने वाला है। लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगेंगे। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शेयर बाजार या भूमि-भवन में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

February Grah Gochar 2026

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!