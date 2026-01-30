Aaj Ka Good Luck (31st january 2026) :  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 30 Jan, 2026 04:00 PM

Aaj Ka Good Luck 31st january 2026 : जनवरी महीने का अंतिम दिन, यानी 31 जनवरी 2026 अपने साथ न केवल एक नई सुबह बल्कि ग्रहों की एक विशेष जुगलबंदी भी लेकर आया है। शनिवार का दिन होने के कारण आज का दिन कर्मफल के देवता शनि देव को समर्पित है, जो हमारे धैर्य और परिश्रम का हिसाब करते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार आज का गुडलक और उसे पाने के उपाय के बारे में-

मेष (Aries)

आज आपका 'गुडलक' आपके साहस में छिपा है। कार्यक्षेत्र में लिया गया एक साहसी निर्णय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

गुडलक टिप: किसी भी काम की शुरुआत 'लाल' रंग का रुमाल जेब में रखकर करें।

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।

वृष (Taurus)

आज कला और रचनात्मकता से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है। कोई पुराना निवेश आज अचानक लाभ दे सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी।

गुडलक टिप: आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: चांदी का सिक्का पास रखें।

मिथुन (Gemini)

आज आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अटके हुए सौदे बातचीत से सुलझ जाएंगे। नए संपर्कों से भविष्य में लाभ होगा।

गुडलक टिप: आज हरे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

कर्क (Cancer)

आज आपके लिए आत्म-चिंतन का दिन है। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके काम में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।

गुडलक टिप: आज घर से निकलते समय दही-चीनी खाकर निकलें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

आज आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। व्यापारिक यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

गुडलक टिप: सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

आज आपको स्वास्थ्य और धन के मामले में सावधान रहना चाहिए। हालांकि, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।

गुडलक टिप: आज महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुख रखें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें।

तुला (Libra)

आज भाग्य आपके साथ है। जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी होगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है।

गुडलक टिप: परफ्यूम या सुगंधित तेल का प्रयोग करें, आकर्षण बढ़ेगा।

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित अगरबत्ती दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन जीत आपकी ही होगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, पर डरें नहीं।

गुडलक टिप: आज केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं।

उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

आज विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम है। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। धन संचय करने में सफल रहेंगे।

गुडलक टिप: पीले रंग की मिठाई का सेवन करें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

शनिवार का दिन और आपकी राशि पर शनि का प्रभाव, आज मेहनत का फल मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े काम आज सिरे चढ़ सकते हैं।

गुडलक टिप: आज काले रंग के जूते पहनें।

उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

आज आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों के साथ मिलकर नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

गुडलक टिप: पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें।

उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें।

मीन (Pisces)

आज का दिन धन लाभ के प्रबल संकेत दे रहा है। आपकी उदारता आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

गुडलक टिप: आज सोने (Gold) की कोई चीज धारण करें।

उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।

