Aaj Ka Good Luck (4th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Prachi Sharma,Updated: 03 Feb, 2026 04:57 PM
मेष (Aries) - शुभ संकेत: कार्य सिद्धि
आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
गुडलक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें। इससे रुके हुए काम बनेंगे।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
मेष (Aries) - शुभ संकेत: कार्य सिद्धि
आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
गुडलक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें। इससे रुके हुए काम बनेंगे।
वृषभ (Taurus) - शुभ संकेत: पारिवारिक सुख
घर में शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा। कोई नया गैजेट खरीद सकते हैं।
गुडलक उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मिथुन (Gemini) - शुभ संकेत: वाणी का जादू
आपकी संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे। व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है।
गुडलक उपाय: मूंग की दाल का दान करें। बुध ग्रह अनुकूल होगा।
कर्क (Cancer) - शुभ संकेत: मानसिक शांति
काफी समय से चली आ रही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। अचानक धन लाभ के योग हैं।
गुडलक उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
सिंह (Leo) - शुभ संकेत: मान-प्रतिष्ठा
समाज में आपका कद बढ़ेगा। शत्रु परास्त होंगे और आत्मबल में वृद्धि होगी।
गुडलक उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
कन्या (Virgo) - शुभ संकेत: नई योजना
करियर में कोई नया अवसर हाथ लग सकता है। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी।
गुडलक उपाय: मंदिर में हरे रंग के फल का दान करें।
तुला (Libra) - शुभ संकेत: प्रेम और सामंजस्य
रिश्तों में मधुरता आएगी। कल आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।
गुडलक उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio) - शुभ संकेत: आत्मविश्वास
कठिन कार्यों को भी आप आसानी से निपटा लेंगे। सेहत में सुधार होगा।
गुडलक उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
धनु (Sagittarius) - शुभ संकेत: यात्रा लाभ
किसी धार्मिक या लाभकारी यात्रा की योजना बन सकती है। गुरु का सहयोग मिलेगा।
गुडलक उपाय: पीला रुमाल अपने पास रखें।
मकर (Capricorn) - शुभ संकेत: सफलता की सीढ़ी
नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जमीन से जुड़े विवाद सुलझेंगे।
गुडलक उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
कुंभ (Aquarius) - शुभ संकेत: सामाजिक मेलजोल
नए दोस्त बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा।
गुडलक उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
मीन (Pisces) - शुभ संकेत: आध्यात्मिक उन्नति
मन पूजा-पाठ में लगेगा। घर में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है।
गुडलक उपाय: मंदिर में कपूर जलाएं।