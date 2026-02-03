Aaj Ka Good Luck (4th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Prachi Sharma, Updated: 03 Feb, 2026 04:57 PM

मेष (Aries) - शुभ संकेत: कार्य सिद्धि आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। गुडलक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें। इससे रुके हुए काम बनेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृषभ (Taurus) - शुभ संकेत: पारिवारिक सुख

घर में शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा। कोई नया गैजेट खरीद सकते हैं।

गुडलक उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मिथुन (Gemini) - शुभ संकेत: वाणी का जादू

आपकी संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे। व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है।

गुडलक उपाय: मूंग की दाल का दान करें। बुध ग्रह अनुकूल होगा।

कर्क (Cancer) - शुभ संकेत: मानसिक शांति

काफी समय से चली आ रही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। अचानक धन लाभ के योग हैं।

गुडलक उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

सिंह (Leo) - शुभ संकेत: मान-प्रतिष्ठा

समाज में आपका कद बढ़ेगा। शत्रु परास्त होंगे और आत्मबल में वृद्धि होगी।

गुडलक उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

कन्या (Virgo) - शुभ संकेत: नई योजना

करियर में कोई नया अवसर हाथ लग सकता है। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी।

गुडलक उपाय: मंदिर में हरे रंग के फल का दान करें।

तुला (Libra) - शुभ संकेत: प्रेम और सामंजस्य

रिश्तों में मधुरता आएगी। कल आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।

गुडलक उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio) - शुभ संकेत: आत्मविश्वास

कठिन कार्यों को भी आप आसानी से निपटा लेंगे। सेहत में सुधार होगा।

गुडलक उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

धनु (Sagittarius) - शुभ संकेत: यात्रा लाभ

किसी धार्मिक या लाभकारी यात्रा की योजना बन सकती है। गुरु का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: पीला रुमाल अपने पास रखें।

मकर (Capricorn) - शुभ संकेत: सफलता की सीढ़ी

नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जमीन से जुड़े विवाद सुलझेंगे।

गुडलक उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कुंभ (Aquarius) - शुभ संकेत: सामाजिक मेलजोल

नए दोस्त बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा।

गुडलक उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।

मीन (Pisces) - शुभ संकेत: आध्यात्मिक उन्नति

मन पूजा-पाठ में लगेगा। घर में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है।

गुडलक उपाय: मंदिर में कपूर जलाएं।