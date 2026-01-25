Aaj Ka Good Luck (26th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Prachi Sharma, Updated: 25 Jan, 2026 02:57 PM

मेष राशि (Aries Good Luck Today)

आज का गुडलक: आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति

क्या करें: सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। लाल रंग का प्रयोग करें। आज साहसिक फैसले लाभ देंगे।

वृषभ राशि (Taurus Good Luck Today)

आज का गुडलक: पारिवारिक सुख और स्थिरता

क्या करें: शिवलिंग पर कच्चा दूध और मिश्री चढ़ाएं। सफेद रंग के वस्त्र पहनें। वाणी में मधुरता बनाए रखें।

मिथुन राशि (Gemini Good Luck Today)

आज का गुडलक: कार्यक्षेत्र में नई प्रगति

क्या करें: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। हरे रंग का प्रयोग करें। आज की गई महत्वपूर्ण बातचीत सफल रहेगी।

कर्क राशि (Cancer Good Luck Today)

आज का गुडलक: मानसिक शांति और स्पष्टता

क्या करें: शिव चालीसा का पाठ करें। चांदी का कोई आभूषण या सिक्का पास रखें। माता का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करें।

सिंह राशि (Leo Good Luck Today)

आज का गुडलक: मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा

क्या करें: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। केसरिया या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। बड़ों की सलाह मानकर चलें।

कन्या राशि (Virgo Good Luck Today)

आज का गुडलक: अटके हुए कार्यों का समाधान

क्या करें: भीष्म अष्टमी पर पितरों के निमित्त काले तिल का दान करें। हरे रंग का रुमाल साथ रखें। आज संयम से काम लें।

तुला राशि (Libra Good Luck Today)

आज का गुडलक: आर्थिक समृद्धि और नया निवेश

क्या करें: महालक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। गुलाबी या सफेद रंग पहनें। पार्टनर की सलाह पर गौर करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Good Luck Today)

आज का गुडलक: साहस और शत्रुओं पर विजय

क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल रंग का तिलक लगाएं। आज नई योजनाओं को लागू करने का सही समय है।

धनु राशि (Sagittarius Good Luck Today)

आज का गुडलक: ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति

क्या करें: मंदिर में चने की दाल या पीला फल दान करें। पीले रंग का प्रयोग करें। आज लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा।

मकर राशि (Capricorn Good Luck Today)

आज का गुडलक: मेहनत का मीठा फल

क्या करें: गरीब बच्चों को भोजन कराएं। नीले या काले रंग के वस्त्र धारण करें। कार्यक्षेत्र में ईमानदारी बनाए रखें।

कुंभ राशि (Aquarius Good Luck Today)

आज का गुडलक: नवाचार और रचनात्मक सफलता

क्या करें: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। बैंगनी रंग का प्रयोग करें। आज पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा।

मीन राशि (Pisces Good Luck Today)

आज का गुडलक: मानसिक संतोष और धन लाभ

क्या करें: भगवान विष्णु की पूजा करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। पीले रंग के वस्त्र पहनें। आज दूसरों की मदद करना आपके लिए शुभ रहेगा।