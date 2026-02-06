Aaj Ka Good Luck (7th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Feb, 2026 03:18 PM
Aaj Ka Good Luck (7th February 2026): 7 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल वैदिक ज्योतिष अनुसार तिथि प्रभाव: इस दिन चंद्रमा की स्थिति मन और भाग्य को प्रभावित कर रही है। कर्म + उपाय = सौभाग्य का सूत्र आज विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। सभी राशियों के लिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करने से दिन का सौभाग्य कई गुना बढ़ेगा।
मेष राशि – आज का गुडलक
आज साहस से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।
शुभ रंग: लाल
वृषभ राशि – आज का गुडलक
धन और संबंधों में सुधार के संकेत हैं।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं।
शुभ रंग: सफेद
मिथुन राशि – आज का गुडलक
आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।
शुभ रंग: हरा
कर्क राशि – आज का गुडलक
भावनाओं पर नियंत्रण रखने से भाग्य साथ देगा।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
शुभ रंग: सफेद
सिंह राशि – आज का गुडलक
मान-सम्मान और सफलता का दिन।
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।
शुभ रंग: सुनहरा
कन्या राशि – आज का गुडलक
मेहनत का फल देर से लेकिन मिलेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
शुभ रंग: हरा
तुला राशि – आज का गुडलक
भाग्य सहयोग करेगा, निर्णय सोच-समझ कर लें।
उपाय: शुक्रवार को कन्याओं को मिठाई दें।
शुभ रंग: गुलाबी
वृश्चिक राशि – आज का गुडलक
गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें।
उपाय: काली माता के सामने दीपक जलाएं।
शुभ रंग: लाल
धनु राशि – आज का गुडलक
भाग्य प्रबल है, नए अवसर मिलेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
शुभ रंग: पीला
मकर राशि – आज का गुडलक
धैर्य से किया गया कार्य सफल होगा।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
शुभ रंग: नीला
कुंभ राशि – आज का गुडलक
मित्रों का सहयोग भाग्य खोलेगा।
उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें।
शुभ रंग: बैंगनी
मीन राशि – आज का गुडलक
आध्यात्मिक कार्यों से विशेष लाभ।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
शुभ रंग: पीला