Aaj Ka Good Luck (7th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (7th February 2026): 7 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल वैदिक ज्योतिष अनुसार तिथि प्रभाव: इस दिन चंद्रमा की स्थिति मन और भाग्य को प्रभावित कर रही है। कर्म + उपाय = सौभाग्य का सूत्र आज विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। सभी राशियों के लिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करने से दिन का सौभाग्य कई गुना बढ़ेगा।



मेष राशि – आज का गुडलक

आज साहस से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल



वृषभ राशि – आज का गुडलक

धन और संबंधों में सुधार के संकेत हैं।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं।

शुभ रंग: सफेद



मिथुन राशि – आज का गुडलक

आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा



कर्क राशि – आज का गुडलक

भावनाओं पर नियंत्रण रखने से भाग्य साथ देगा।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद



सिंह राशि – आज का गुडलक

मान-सम्मान और सफलता का दिन।

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।

शुभ रंग: सुनहरा



कन्या राशि – आज का गुडलक

मेहनत का फल देर से लेकिन मिलेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा



तुला राशि – आज का गुडलक

भाग्य सहयोग करेगा, निर्णय सोच-समझ कर लें।

उपाय: शुक्रवार को कन्याओं को मिठाई दें।

शुभ रंग: गुलाबी



वृश्चिक राशि – आज का गुडलक

गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें।

उपाय: काली माता के सामने दीपक जलाएं।

शुभ रंग: लाल



धनु राशि – आज का गुडलक

भाग्य प्रबल है, नए अवसर मिलेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: पीला



मकर राशि – आज का गुडलक

धैर्य से किया गया कार्य सफल होगा।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

शुभ रंग: नीला



कुंभ राशि – आज का गुडलक

मित्रों का सहयोग भाग्य खोलेगा।

उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें।

शुभ रंग: बैंगनी



मीन राशि – आज का गुडलक

आध्यात्मिक कार्यों से विशेष लाभ।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

शुभ रंग: पीला शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

