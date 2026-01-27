Aaj Ka Good Luck (28th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Jan, 2026 02:00 PM
Aaj Ka Good Luck (28th january 2026): 28 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा की स्थिति और गुरु-शनि का प्रभाव भाग्य, धन, करियर और रिश्तों पर असर डालेगा। यदि सही गुडलक उपाय...
Aaj Ka Good Luck (28th january 2026): 28 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा की स्थिति और गुरु-शनि का प्रभाव भाग्य, धन, करियर और रिश्तों पर असर डालेगा। यदि सही गुडलक उपाय किए जाएं, तो दिन को और भी शुभ बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का आज का गुडलक और उपाय।
आज का विशेष वैदिक उपाय
आज किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करें। इससे ग्रह दोष शांत होंगे और दिन शुभ बनेगा।
मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: आत्मविश्वास
क्या करें: लाल वस्त्र पहनें और सूर्य को जल अर्पित करें।
इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।
वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: धन लाभ
क्या करें: गाय को हरा चारा खिलाएं।
आर्थिक अड़चनें दूर होंगी।
मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: संवाद कौशल
क्या करें: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
रिश्तों और काम में सुधार होगा।
कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: मानसिक शांति
क्या करें: चांदी का सिक्का अपने पास रखें।
मन शांत रहेगा और निर्णय सही होंगे।
सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान
क्या करें: जरूरतमंद को भोजन कराएं।
समाज और कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: मेहनत का फल
क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
रुके हुए काम पूरे होंगे।
तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: संतुलन और सौभाग्य
क्या करें: सफेद मिठाई का दान करें।
दांपत्य और प्रेम जीवन बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: साहस
क्या करें: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी।
धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य का साथ
क्या करें: गुरु मंत्र “ॐ गुरवे नमः” का जाप करें।
शिक्षा और करियर में लाभ मिलेगा।
मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: स्थिरता
क्या करें: काले तिल का दान करें।
शनि की कृपा प्राप्त होगी।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नए अवसर
क्या करें: नीले रंग का रूमाल रखें।
करियर में नए मौके मिलेंगे।
मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: भावनात्मक मजबूती
क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
जीवन में सकारात्मकता आएगी।