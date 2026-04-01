Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (2nd April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (2nd April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 08:40 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck Rashifal (2 April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण महत्वपूर्ण है। आज मंगल के प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति कई राशियों के जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे में यदि आप छोटे-छोटे उपाय अपनाते हैं, तो आपका...

Aaj Ka Good Luck Rashifal (2 April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण महत्वपूर्ण है। आज मंगल के प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति कई राशियों के जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे में यदि आप छोटे-छोटे उपाय अपनाते हैं, तो आपका भाग्य मजबूत हो सकता है और दिन सफल बन सकता है।

आज का विशेष गुडलक टिप
आज के दिन दान-पुण्य और सकारात्मक सोच आपके भाग्य को मजबूत बना सकती है। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत शुभ संकल्प के साथ करें।

12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय
मेष राशि (Aries)
गुडलक: आज धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।
उपाय: हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और जरूरतमंद को दूध दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: नए अवसर मिल सकते हैं।
उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: परिवार का सहयोग मिलेगा।
उपाय: चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य दें।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: करियर में प्रगति के संकेत हैं।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: कार्यों में सफलता मिलेगी।
उपाय: हरी मूंग दाल का दान करें।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: रिश्तों में सुधार होगा।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाब का फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: भाग्य का साथ मिलेगा।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और केले का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नई योजनाएं सफल होंगी।
उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आत्मिक शांति मिलेगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी दल अर्पित करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!