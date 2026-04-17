Daily Horoscope: आज के राशिफल में जानें, किन राशियों की चमकेगी किस्मत?

मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ कामकाजी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, उत्साह, हिम्मत तथा अपने किसी काम को

मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ

कामकाजी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, उत्साह, हिम्मत तथा अपने किसी काम को निपटाने के लिए आपकी मेहनत फ्रूटफुल रहेगी।



वृष- ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो

यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ पेशकदमी होगी, इरादों में मजबूती, तेज-प्रभाव दबदबा बना रहेगा।



मिथुन- क,की,कु,घ,छ,के,को,ह

सितारा व्यापार कारोबार के कामों को संवारने तथा हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखने वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति।



कर्क- हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो

मन टैंस, परेशान, उखड़ा-उखड़ा तथा डिस्टर्ब सा रहेगा, इसलिए आप किसी भी काम को उसके टार्गेट तक पहुंचाने की हिम्मत न कर सकेंगे।



सिंह- मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे

सितारा शाम तक उलझनों, झमेलों वाला, दूसरों पर ज्यादा भरोसा भी न करें, मगर बाद में समय टैंशन वाला।



कन्या- टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो

व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर सेहत की संभाल रखनी जरूरी होगी, शुभ कामों में ध्यान।

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तुला- रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते

सितारा शाम तक व्यापार कारोबार के कामों में लाभ देने वाला, मगर बाद में घटिया साथी परेशानी दे सकते हैं।



वृश्चिक- तो,ना,नी,नू,ने, यो,या,यि,यु

कामकाजी मोर्चा पर कदम बढ़त की तरफ, तेज प्रभाव, दबदबा बना रहेगा, यत्न करने पर कोई उद्देश्य मनोरथ सिरे चढ़ेगा।



धनु- ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे

सितारा शाम तक व्यापार कारोबार में लाभ वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।



मकर- भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि

सितारा शाम तक एहतियात परेशानी वाला, किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ निपटना पड़ेगा, मगर बाद में कारोबारी दशा सुधरेगी।



कुम्भ- गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा कोई काम हाथ में लेने पर उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी, प्रभाव, दबदबा भी बना रहेगा।



मीन- दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि

व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।