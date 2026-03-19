Ardh Kumbh 2027 : अर्धकुंभ 2027 की तैयारी जोरों पर, हरिद्वार में गंगा सफाई के लिए लगेंगे 6 नए प्लांट

Ardh Kumbh 2027 : हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ 2027 को भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। करोड़ों की संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और गंगा की निर्मलता को केंद्र में रखते हुए एक व्यापक रणनीति...

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Ardh Kumbh 2027 : हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ 2027 को भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। करोड़ों की संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और गंगा की निर्मलता को केंद्र में रखते हुए एक व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है।

विशेषज्ञों द्वारा स्थलीय निरीक्षण

हाल ही में मेलाधिकारी सोनिका के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की एक टीम ने हरिद्वार के संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों का दौरा किया। इसमें हरकी पैड़ी, बैरागी कैंप और कनखल जैसे क्षेत्रों का जायजा लिया गया ताकि यह समझा जा सके कि भारी भीड़ के दौरान स्वच्छता को कैसे बरकरार रखा जाए।

कचरा और सीवरेज प्रबंधन पर जोर

प्रशासन का मुख्य फोकस कूड़ा निस्तारण और सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने पर है। इसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए जा रहे हैं:

वैज्ञानिक निस्तारण: मानव अपशिष्ट के सही निपटान के लिए मेला क्षेत्र में 6 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है।

अस्थायी व्यवस्थाएं: भारी संख्या में मोबाइल टॉयलेट्स और डस्टबिन्स लगाए जाएंगे ताकि गंदगी गंगा में न मिले।

कचरा पृथक्करण: कूड़े को इकट्ठा करने और उसे अलग-अलग करने के लिए आधुनिक तकनीक और अतिरिक्त जनशक्ति का उपयोग किया जाएगा।

अंतर-विभागीय समन्वय

मेलाधिकारी ने नगर निगम और पेयजल निगम जैसे विभागों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया है कि सभी को मिलकर काम करना होगा। लक्ष्य केवल मेला संपन्न कराना नहीं, बल्कि इसे स्वच्छता के मामले में एक 'रोल मॉडल' के रूप में पेश करना है। प्रशासन की इन कोशिशों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि 2027 के अर्धकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल बेहतर सुविधाएं मिलें, बल्कि वे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त गंगा के दर्शन भी कर सकें।