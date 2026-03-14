Art of Living की खास पहल, देशभर के अनसुने नायकों को मिलेगा सम्मान

Art of Living : सेवा की भावना का उत्सव मनाने के उद्देश्य से आर्ट ऑफ लिविंग ने ‘अनसंग एवरीडे हीरोज अवॉर्ड्स’ की घोषणा की है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक जिले में ऐसे अनसुने नायकों को पहचान और सम्मान दिया जाएगा, जिनकी...

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Art of Living : सेवा की भावना का उत्सव मनाने के उद्देश्य से आर्ट ऑफ लिविंग ने ‘अनसंग एवरीडे हीरोज अवॉर्ड्स’ की घोषणा की है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक जिले में ऐसे अनसुने नायकों को पहचान और सम्मान दिया जाएगा, जिनकी निस्वार्थ सेवा और निष्ठा अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

14 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के मध्य देश भर के समुदाय एकत्र होकर इन परिवर्तनकर्ताओं का सम्मान करेंगे। इस सम्मान के प्रथम संस्करण में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा नेतृत्वकर्ताओं, खिलाड़ियों तथा उद्यमियों या व्यवसायिक नेतृत्वकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, जो ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और उत्कृष्टता की प्रेरणा दे रहे हैं।

इस पहल का उद्देश्य सकारात्मकता, आनंदपूर्ण सेवा तथा मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जनआंदोलन को प्रेरित करना है। संस्था का यह विश्वास है कि जो भी व्यक्ति अपने समुदाय की सेवा करता है, वह एक ऐसा नायक है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

जिला स्तर पर आयोजित सम्मान समारोहों में स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक और नागरिक नेतृत्व एकत्रित होकर उन व्यक्तियों का अभिनंदन करेंगे, जो अपनी पहल और समर्पण के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं।

इन सम्मानों के साथ-साथ देशभर में आर्ट ऑफ लिविंग के विभिन्न अध्याय अनेक सेवा गतिविधियों का आयोजन भी करेंगे, जिनमें वृक्षारोपण अभियान, मोहल्ला स्वच्छता अभियान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शामिल होंगे। इन स्वास्थ्य शिविरों में विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

नामांकन शीघ्र समाप्त होने वाले हैं:

https://awards.artofliving.org/india/nominate