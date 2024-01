Calendar 2024 Festival List: ये है साल 2024 के व्रत और त्योहार की पूरी List

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Jan, 2024 07:50 AM

1 जनवरी 2024 से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ ही लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि आने वाले साल में कब कौन सा त्यौहार पड़ रहा है। लोगों में नए साल में मनाए जाने वाले त्योहारों को

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Calendar 2024 Festival List: 1 जनवरी 2024 से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ ही लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि आने वाले साल में कब कौन सा त्यौहार पड़ रहा है। लोगों में नए साल में मनाए जाने वाले त्योहारों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। यही कारण है कि लोग हर साल नव वर्ष का बहुत ही धूम-धाम से स्वागत करते हैं। 2024 का पहला त्योहार 15 जनवरी मकर सक्रांति के साथ शुरू हो रहा है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि, होली, दुर्गा पूजा और दीपावली से लेकर महापर्व छठ पूजा तक की तिथियां-



January 2024 Major fasts and festivals जनवरी 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

7 जनवरी: सफला एकादशी व्रत

14 जनवरी: लोहड़ी, विनायक चतुर्थी

15 जनवरी: मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल

17 जनवरी: गुरु गोबिंद सिंह जयंती

21 जनवरी: पुत्रदा एकादशी व्रत



February 2024 Major fasts and festivals फरवरी 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

6 फरवरी: षटतिला एकादशी व्रत

9 फरवरी: मौनी अमावस्या

14 फरवरी: बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा

20 फरवरी: जया एकादशी व्रत

March 2024 Major fasts and festivals मार्च 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

4 मार्च 2024 दिन सोमवार - जानकी जयंती

6 मार्च 2024 दिन बुधवार - विजया एकादशी

8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार - महाशिवरात्रि

20 मार्च 2024 दिन बुधवार - आमलकी एकादशी व्रत

24 मार्च 2024 दिन रविवार - होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत

25 मार्च 2024 दिन सोमवार - होली, चंद्र ग्रहण, चैतन्य महाप्रभु जयंती

30 मार्च 2024 दिन शनिवार - रंग पंचमी



Major fasts and festivals in April 2024 अप्रैल 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

2 अप्रैल 2024 मंगलवार - शीतला अष्टमी

5 अप्रैल 2024 शुक्रवार - पापमोचनी एकादशी

8 अप्रैल 2024 सोमवार - चैत्र अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण

9 अप्रैल 2024 मंगलवार - चैत्र नवरात्रि, उगाडी, घटस्थापना, गुड़ी पड़वा, झूलेलाल जयंती

14 अप्रैल 2024 रविवार - यमुना छठ

16 अप्रैल 2024 मंगलवार - राम नवमी

17 अप्रैल 2024 बुधवार - चैत्र नवरात्रि पारणा, रामनवमी

19 अप्रैल 2024 शुक्रवार - कामदा एकादशी

21 अप्रैल 2024 रविवार - प्रदोष व्रत शुक्ल, महावीर स्वामी जयंती

23 अप्रैल 2024 मंगलवार - हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत



May 2024 Major fasts and festivals मई 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

4 मई 2024 दिन शनिवार - वरुथिनी एकादशी व्रत

10 मई 2024 दिन बुधवार - परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया

15 मई 2024 दिन बुधवार - बगलामुखी जयंती

17 मई 2024 दिन शुक्रवार - सीता नवमी

19 मई 2024 दिन रविवार - मोहिनी एकादशी व्रत

23 मई 2024 दिन गुरुवार- बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा व्रत

24 मई 2024 दिन शुक्रवार - नारद जयंती, ज्येष्ठ माह



June 2024 Major fasts and festivals जून 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

2 जून 2024 दिन रविवार - अपरा एकादशी व्रत

6 जून 2024 दिन गुरुवार - वट सावित्री व्रत

16 जून 2024 दिन रविवार - गंगा दशहरा

17 जून 2023 दिन सोमवार - गायत्री जयंती

18 जून 2024 दिन मंगलवार - निर्जला एकादशी

22 जून 2024 दिन शनिवार - वट पूर्णिमा व्रत



July 2024 major fasts and festivals जुलाई 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार - योगिनी एकादशी व्रत

6 जुलाई 2024 दिन शनिवार - आषाढ़ गुप्त नवरात्रि

7 जुलाई 2024 दिन रविवार- जगन्नाथ रथ यात्रा

17 जुलाई 2024 दिन बुधवार - देवशयनी एकादशी व्रत

21 जुलाई 2024 दिन रविवार - व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा

22 जुलाई 2024 दिन सोमवार - सावन माह प्रारंभ सावन का पहला सोमवार

22 जुलाई 2024 दिन मंगलवार - पहला मंगला गौरी व्रत

29 जुलाई 2024 दिन सोमवार - सावन का दूसरा सोमवार

30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार - दूसरा मंगला गौरी व्रत

31 जुलाई 2024 दिन बुधवार - कामिका एकादशी व्रत



August 2024 Major fasts and festivals अगस्त 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

5 अगस्त 2024 दिन सोमवार - सावन का तीसरा सोमवार

6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार - मंगला गौरी व्रत

7 अगस्त 2024 दिन बुधवार - हरियाली तीज

8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार - विनायक चतुर्थी

9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार - नाग पंचमी

12 अगस्त 2024 दिन सोमवार - सावन का चौथा सोमवार

13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार - मंगला गौरी व्रत

16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार - श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत,वरलक्ष्मी व्रत, वरलक्ष्मी व्रत

19 अगस्त 2024 दिन सोमवार - रक्षा बंधन, सावन का पांचवा सोमवार, श्रावण पूर्णिमा व्रत

22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार - कजरी तीज, संकष्टी चतुर्थी

24 अगस्त 2024 दिन शनिवार - बलराम जयंती

26 अगस्त 2024 दिन सोमवार - जन्माष्टमी

27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार - दही हांडी

29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार - अजा एकादशी व्रत



Major fasts and festivals in September 2024 सितंबर 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

2 सितंबर 2024 दिन सोमवार - सोमवती अमावस्या

6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार - हरतालिका तीज

7 सितंबर 2024 दिन शनिवार - गणेश उत्सव शुरू, गणेश चतुर्थी

8 सितंबर 2024 दिन रविवार - ऋषि पंचमी

11 सितंबर 2024 दिन बुधवार - महालक्ष्मी व्रत शुरू, राधा अष्टमी

14 सितंबर 2024 दिन शनिवार - परिवर्तिनी एकादशी व्रत

15 सितंबर 2024 दिन रविवार - प्रदोष व्रत, वामन जयंती, ओणम

16 सितंबर 2024 दिन सोमवार - विश्वकर्मा जयंती, कन्या संक्रांति

17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार - गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी

18 सितंबर 2024 दिन बुधवार - पितृ पक्ष प्रारंभ, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण

25 सितंबर 2024 दिन बुधवार -जीवित्पुत्रिका व्रत

28 सितंबर 2024 दिन शनिवार - इन्दिरा एकादशी व्रत



October 2024 major fasts and festivals अक्टूबर 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार - घटस्थापना, शरद नवरात्रि

11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार - दुर्गा नवमी पूजा, दुर्गा अष्टमी पूजा

12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार - दशहरा

13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार - दुर्गा विसर्जन

14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार - पापांकुशा एकादशी व्रत

20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार - करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी

28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार - रमा एकादशी व्रत

29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार - धनतेरस, प्रदोष व्रत

31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार - नरक चतुर्दशी

November 2024 Major fasts and festivals नवंबर 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार - दिवाली, कार्तिक अमावस्या

2 नवंबर 2024 दिन शनिवार - गोवर्धन पूजा

3 नवंबर 2024 दिन रविवार - भाई दूज

7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार - छठ पूजा

12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार - देवोत्थान एकादशी

15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार - कार्तिक पूर्णिमा व्रत

26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार - उत्पन्ना एकादशी



Major fasts and festivals in December 2024 दिसंबर 2024 प्रमुख व्रत-त्यौहार

1 दिसंबर 2024 दिन रविवार - मार्गशीर्ष अमावस्या

11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार - मोक्षदा एकादशी व्रत

15 दिसंबर 2024 दिन रविवार - मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत, धनु संक्रांति

26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार - सफला एकादशी व्रत

30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार - पौष अमावस्या