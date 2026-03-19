Capricorn Horoscope 20 march 2026: मकर राशि के लिए नौकरी और बिजनेस में क्या हैं आज के योग, जानें विस्तार से

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 20 Mar, 2026 08:02 AM

Makar Rashifal 20 march 2026 आज का मकर राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए करियर, नौकरी और व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके तृतीय भाव (साहस, प्रयास, संचार)...

Makar Rashifal 20 march 2026 आज का मकर राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए करियर, नौकरी और व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके तृतीय भाव (साहस, प्रयास, संचार) और दशम भाव (करियर, प्रतिष्ठा) को प्रभावित कर रही है। यह दिन आपको मेहनत के बल पर सफलता दिला सकता है, लेकिन कुछ मामलों में सतर्क रहना भी जरूरी होगा।

ग्रह गोचर का प्रभाव

आज सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि का प्रभाव आपके जीवन में कर्म और परिणाम के सिद्धांत को मजबूत कर रहा है। शनि (आपके स्वामी ग्रह) मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेंगे। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे। शुक्र सहयोग और संबंधों में मधुरता लाएंगे। चंद्रमा आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा। यह ग्रह स्थिति संकेत देती है कि आज आपको अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा, तभी सफलता मिलेगी।

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति और जिम्मेदारियों से भरा हुआ रहेगा।

सकारात्मक संकेत:

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज उससे जुड़े संकेत मिल सकते हैं।

चुनौतियां:

काम का दबाव बढ़ सकता है। समय पर कार्य पूरा करना जरूरी होगा।

क्या करें:

समय प्रबंधन पर ध्यान दें। अपने काम को प्राथमिकता दें। अनुशासन बनाए रखें।

सलाह:

आज की मेहनत भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है।

बिजनेस और व्यापार

व्यापारियों के लिए आज का दिन अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ जोखिम भी साथ में हैं।

सकारात्मक पक्ष:

नए क्लाइंट्स से संपर्क बनेगा।

बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलेंगे।

पुराने प्रोजेक्ट्स से लाभ हो सकता है।

सावधानी:

किसी भी नए सौदे को बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार न करें।

पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें।

क्या करें:

मार्केट रिसर्च करें।

समझदारी से निवेश करें।

यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं, तो व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज का दिन संतुलित रहेगा।

सकारात्मक संकेत:

आय में स्थिरता बनी रहेगी।

पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

नकारात्मक संकेत:

अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं।

सलाह:

खर्चों पर नियंत्रण रखें।

बचत पर ध्यान दें।

निवेश सोच-समझकर करें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन।

प्रेम जीवन में आज संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।

रिलेशनशिप में:

पार्टनर के साथ समय की कमी महसूस हो सकती है।

छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं।

क्या करें:

पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें।

समय निकालकर रिश्तों को मजबूत करें।

विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन समझदारी से काम लेना जरूरी है।

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

संभावित समस्याएं:

थकान और तनाव

जोड़ों या हड्डियों में दर्द

क्या करें:

नियमित व्यायाम करें।

संतुलित आहार लें।

पर्याप्त आराम करें।

सलाह:

मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

छात्रों और युवाओं के लिए

छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत करने का है।

पढ़ाई में ध्यान लगाने की जरूरत

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रयास बढ़ाएं

युवाओं के लिए यह समय करियर को लेकर गंभीर निर्णय लेने का है।

आज का गुडलक

लकी रंग: नीला

लकी नंबर: 8

लकी समय: सुबह 8:30 से 10:30 बजे

लकी दिशा: दक्षिण

शुभ उपाय (Upay)

शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।

गरीबों को काले तिल या कंबल दान करें।

इन उपायों से बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी।

आज की सावधानियां

आलस्य से बचें।

जल्दबाजी में निर्णय न लें।

अनावश्यक खर्चों से बचें।

रिश्तों में अहंकार न लाएं।

20 मार्च 2026 का दिन मकर राशि वालों के लिए मेहनत और अवसर दोनों का संकेत दे रहा है। जहां एक ओर नौकरी और बिजनेस में प्रगति के योग हैं, वहीं दूसरी ओर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह दिन आपके लिए सफलता और स्थिरता लेकर आएगा।

आज का मंत्र: “मेहनत और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है।”