Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार रात में सोने से पहले करें ये कार्य, मिलेगा मानसिक सुकून

Edited By Sarita Thapa,Updated: 25 Aug, 2025 06:02 AM

Chanakya Niti: चाणक्य न केवल राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता थे, बल्कि उन्होंने जीवन जीने की कला से जुड़े कई महत्वपूर्ण विचार भी प्रस्तुत किए। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही लोकप्रिय जितनी की पहले के समय में थी। चाणक्य मानते थे कि एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आत्मचिंतन, संयम और सद्गुणों का होना आवश्यक है। कुछ लोग रात को सोने से पहले कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं, जिनका बुरा प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि चाणक्य के अनुसार, सोने से पहले कौन-से कार्य करने चाहिए जिससे मन शांत हो और अगला दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू हो।

PunjabKesari Chanakya Niti

दिनभर के कर्मों का मूल्यांकन करें
चाणक्य के अनुसार, हर व्यक्ति को रात में सोने से पहले यह सोचकर सोना चाहिए कि उसने दिनभर में क्या अच्छा और क्या बुरा किया। इससे आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित होती है और हम खुद को बेहतर बना सकते हैं।

ईश्वर को धन्यवाद दें
चाणक्य के अनुसार, हर एक व्यक्ति को रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक और दिन जीने का अवसर दिया। यह कृतज्ञता की भावना को बढ़ाता है और मन को शांत करता है।

PunjabKesari Chanakya Niti

क्रोध और तनाव को त्यागें
चाणक्य नीति के अनुसार, सोने से पहले सभी प्रकार के तनाव, क्रोध और नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। मन जितना शांत रहेगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी।

क्षमा मांगें और क्षमा करें
चाणक्य के अनुसार, यदि दिनभर में किसी से अनजाने में गलती हो गई हो या किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो, तो उसे क्षमा कर दें और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। यह मन को हल्का करता है और शांति देता है।

PunjabKesari Chanakya Niti
 

 

