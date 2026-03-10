Main Menu

Chanakya Niti : सुखी और सम्मानजनक बुढ़ापा चाहते हैं तो इन 4 आदतों को बनाएं जीवन का हिस्सा

10 Mar, 2026

chanakya niti

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Chanakya Niti :आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव जीवन के हर पड़ाव के लिए अनमोल सूत्र दिए हैं। बचपन, युवावस्था और गृहस्थ जीवन की सफलता के बाद व्यक्ति के मन में सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे को लेकर होती है। चाणक्य का मानना था कि बुढ़ापा शरीर की लाचारी नहीं, बल्कि आपके द्वारा बोए गए बीजों की फसल काटने का समय है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा किसी पर बोझ न बने, आप सम्मान के साथ जिएं और सुख-शांति बनी रहे, तो चाणक्य नीति के अनुसार इन 4 आदतों को समय रहते अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए।

आर्थिक आत्मनिर्भरता
चाणक्य कहते हैं आपदाकाले धनं रक्षेत् अर्थात आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बुढ़ापे में जब शरीर की शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति कमा नहीं पाता, तब संचित धन ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी पूरी कमाई संतान या सुख-सुविधाओं पर लुटा देता है और अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाता, उसे बुढ़ापे में तिरस्कार सहना पड़ता है। धन के बिना व्यक्ति अपने ही घर में पराश्रित हो जाता है।

क्या करें ?
अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाएं। बुढ़ापे के लिए किया गया निवेश आपको आत्मविश्वास और समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। जब तक आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लोग आपका सम्मान करेंगे।

मधुर वाणी और कम बोलना
चाणक्य नीति के अनुसार, वाणी में वह शक्ति है जो मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकती है। बुढ़ापे में व्यक्ति का स्वभाव अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे वह अपने अपनों से दूर होने लगता है।

क्यों जरूरी है ?
वृद्ध व्यक्ति को समाज और परिवार में तभी सम्मान मिलता है जब उसकी वाणी में मिठास और अनुभवों का सार हो। बिना मांगे सलाह देना या हर बात में मीन-मेख निकालना युवाओं को आपसे दूर कर सकता है।

क्या करें ?
कम बोलने और सुनने की आदत डालें। अपनी वाणी पर संयम रखें और कड़वे वचनों से बचें। यदि आप घर के सदस्यों से प्रेमपूर्वक बात करेंगे, तो वे आपकी सेवा को अपना कर्तव्य नहीं, बल्कि सौभाग्य समझेंगे।

स्वास्थ्य के प्रति सजगता
आचार्य चाणक्य ने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना है। उनके अनुसार, एक बीमार शरीर व्यक्ति के जीवन को नर्क बना देता है। बुढ़ापे में यदि शरीर साथ न दे, तो संचित धन और सुख-सुविधाएं भी व्यर्थ लगने लगती हैं। यदि आप अपनी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते, तो बुढ़ापा बीमारियों का घर बन जाता है। एक अस्वस्थ वृद्ध व्यक्ति न केवल खुद कष्ट झेलता है, बल्कि परिवार के लिए भी चिंता का कारण बनता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें और नियमित व्यायाम या योग की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। स्वस्थ शरीर आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है।

धर्म और अध्यात्म से जुड़ाव
चाणक्य का मत है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में व्यक्ति को सांसारिक मोह-माया से धीरे-धीरे दूरी बनाकर ईश्वर या अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए।

क्यों जरूरी है ? जो व्यक्ति बुढ़ापे में भी केवल संपत्ति, व्यापार और पारिवारिक प्रपंचों में फंसा रहता है, वह मानसिक शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मोह-भंग न होने के कारण उसे अंत समय में बहुत कष्ट होता है।

क्या करें ? धर्म, दान-पुण्य और स्वाध्याय की आदत डालें। अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी को सौंपें, लेकिन परिणामों की चिंता छोड़ दें। आध्यात्मिक झुकाव आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और अकेलेपन के डर को खत्म करता है।

सुखी वृद्धावस्था के लिए चाणक्य का महामंत्र
आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही है संसार में वही सुखी है जिसकी संतान आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी पतिव्रता हो और जो अपने पास मौजूद धन से संतुष्ट हो। लेकिन इन तीनों चीजों को पाने के लिए आपको अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। यदि आप आज से ही इन 4 आदतों को अपनाते हैं, तो आपका बुढ़ापा न केवल सम्मानजनक होगा, बल्कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे।

