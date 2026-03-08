Motivational Quotes : चाणक्य से गीता तक, जीवन को सही दिशा देने वाली ये अनमोल सीख जरूर पढ़ें

Motivational Quotes : इन सभी विचारों में जीवन को सही दिशा देने वाली गहरी सीख छिपी हुई है। सबसे पहले कहा गया है कि कभी किसी का बुरा न करें और किसी के बनते काम को न बिगाड़ें। इसका सीधा अर्थ है कि इंसान को अपने व्यवहार में सद्भाव और सहानुभूति रखनी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Motivational Quotes : इन सभी विचारों में जीवन को सही दिशा देने वाली गहरी सीख छिपी हुई है। सबसे पहले कहा गया है कि कभी किसी का बुरा न करें और किसी के बनते काम को न बिगाड़ें। इसका सीधा अर्थ है कि इंसान को अपने व्यवहार में सद्भाव और सहानुभूति रखनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या कम से कम उनके काम में बाधा नहीं डालते, तो समाज में विश्वास और प्रेम का वातावरण बनता है।



भगवद् गीता का संदेश है कि जो व्यक्ति अपने घर के सदस्यों की अच्छी सलाह को नजरअंदाज करता है, उसका अंत दुर्योधन की तरह विनाशकारी हो सकता है। परिवार हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए उनके अनुभव और सलाह का सम्मान करना जरूरी है।



चाणक्य का यह विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां झगड़ा होने की संभावना हो, वहां से शांतिपूर्वक हट जाना ही समझदारी है। विवाद से दूर रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और आत्मसंयम का प्रतीक है।



चंद्रप्रभ का कथन हमें माता-पिता के प्रति कृतज्ञता और सेवा का महत्व समझाता है। जिस मां ने हमें जन्म दिया और अपने दूध से पाला, उसके प्रति सम्मान और प्रेम दिखाना हमारा कर्तव्य है।



दीनदयाल पांडे के शब्दों में अहंकार से बचने की सीख है। गर्दन अकड़ाकर चलने वाला व्यक्ति घमंडी बन जाता है और घमंड अंततः पतन का कारण बनता है। इसलिए जीवन में विनम्रता और सरलता अपनाना आवश्यक है।



हनुमान प्रसाद पौद्दार संसार को “कच्चा कुआं” बताते हैं, अर्थात जीवन बहुत नाजुक है और थोड़ी सी असावधानी भी हमें मुश्किलों में डाल सकती है। इसी तरह, स्वेट मार्डन का कहना है कि दूसरों की गलतियों की चर्चा करते रहना मन को नकारात्मक बनाता है। अंत में यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे खर्च करता है और हर बात पर झगड़ा करता है, वह जल्दी ही संकट में पड़ जाता है। इसलिए संयम, विवेक और सद्भाव से जीवन जीना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।