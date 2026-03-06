Main Menu

Vidur Niti : जिन लोगों में दिखते हैं ये 6 लक्षण, उनका जीवन रहता है दुखों से घिरा

06 Mar, 2026

vidur niti

Vidur Niti : विदुर नीति महाभारत काल के महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक विदुर के उन उपदेशों का संग्रह है, जो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को दिए थे। विदुर जी को धर्मराज का अवतार माना जाता है इसलिए उनके द्वारा बताए गए नीति-सूत्र आज के युग में भी उतने ही...

Vidur Niti : विदुर नीति महाभारत काल के महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक विदुर के उन उपदेशों का संग्रह है, जो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को दिए थे। विदुर जी को धर्मराज का अवतार माना जाता है इसलिए उनके द्वारा बताए गए नीति-सूत्र आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। महात्मा विदुर ने मनुष्य के स्वभाव, कर्म और व्यवहार के आधार पर कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन किया है, जो व्यक्ति को निरंतर दुखों और दुर्भाग्य की ओर धकेलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 6 अवगुणों को स्थान देता है, तो वह कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता।

अत्यधिक क्रोध 
विदुर जी का मानना है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर अपना आपा खो देता है, वह विवेक खो बैठता है। क्रोध की स्थिति में मनुष्य सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसे भविष्य में केवल पश्चाताप और दुख देते हैं। क्रोध न केवल मानसिक शांति छीनता है, बल्कि सामाजिक संबंधों में कड़वाहट पैदा करता है।

अहंकार 
अहंकार वह दीमक है जो मनुष्य की बुद्धि और विकास को अंदर ही अंदर नष्ट कर देती है। अहंकारी व्यक्ति को हमेशा यही लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब तुच्छ हैं। ऐसा व्यक्ति न तो दूसरों की सलाह सुनता है और न ही अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। विदुर नीति के अनुसार, घमंड करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजरों में तो गिरता ही है, साथ ही वह कभी कुछ नया नहीं सीख पाता, जिससे उसका पतन निश्चित हो जाता है।

ईर्ष्या की भावना 
जो व्यक्ति स्वयं के सुख की चिंता करने के बजाय दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्रों में समय नष्ट करता है। यह नकारात्मकता उसे जीवन में पीछे धकेलती है और निरंतर तनाव में रखती है।

अत्यधिक लोभ
लोभ या लालच वह अंतहीन गड्ढा है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। विदुर जी के अनुसार, लालची व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी धन-संपदा क्यों न हो, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। लोभ के कारण व्यक्ति गलत रास्तों पर चलने लगता है, अनैतिक कार्यों में संलग्न होता है और अंत में अपना मान-सम्मान और धर्म दोनों खो देता है। संतोष ही वह धन है जो जीवन को सुखी बना सकता है, जबकि लालच केवल अशांति लाता है।

बिना विचारे कार्य करना
जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार नहीं करता, वह अक्सर बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। विदुर नीति कहती है कि कार्य में तत्परता होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं। विवेकपूर्ण निर्णय ही जीवन को व्यवस्थित रखते हैं। जो लोग आवेश में या बिना सोचे-समझे कार्य करते हैं, उन्हें अक्सर असफलता और अपमान का सामना करना पड़ता है, जो उनके दुखों का कारण बनता है।

दूसरों के प्रति अविश्वास और संदेह
शक या संदेह का स्वभाव एक ऐसी बीमारी है जो संबंधों की नींव को खोखला कर देती है। जो व्यक्ति अपने मित्रों, परिवार या सहयोगियों पर हमेशा शक की दृष्टि रखता है, वह कभी भी किसी के साथ मधुर संबंध नहीं बना पाता। ऐसा व्यक्ति अकेलेपन और असुरक्षा के घेरे में घिरा रहता है। बिना विश्वास के न तो प्रेम मिलता है और न ही जीवन में कोई सहयोग मिल पाता है।

