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Dhanu Rashifal 13 April : प्रॉपर्टी और निवेश के लिए धनु राशि वालों के लिए कैसा है 13 अप्रैल का दिन ? भूलकर भी न करें ये गलती

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 03:10 AM

dhanu rashifal 13 april

धनु राशि के जातक अपनी दूरदर्शिता और साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए 'सिक्के के दो पहलुओं' जैसा है।

Dhanu Rashifal 13 April : धनु राशि के जातक अपनी दूरदर्शिता और साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए 'सिक्के के दो पहलुओं' जैसा है। एक तरफ जहां ग्रहों की स्थिति आपको बड़े निवेश के लिए प्रेरित करेगी, वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी चूक आपके भविष्य की बचत को संकट में डाल सकती है। आइए जानते हैं कि आज आपको किन रास्तों पर चलना है और कहां रुकना है।

प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट: लाभ या विवाद?
यदि आप घर, दुकान या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। शहर से बाहर या किसी विकसित हो रहे क्षेत्र में निवेश करना भविष्य में बड़े मुनाफे के संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी फैसला आज न लें। यदि परिवार में जमीन को लेकर कोई बहस चल रही है, तो आज मौन रहना ही आपके हित में होगा, वरना बात कोर्ट-कचहरी तक पहुंच सकती है।

निवेश के मोर्चे पर सितारों की चाल
आज धनु राशि वालों का 'भाग्य स्थान' सक्रिय है, लेकिन 'व्यय भाव' पर भी राहु की छाया है। आज लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश ही सफल होगा। इंट्रा-डे ट्रेडिंग या सट्टेबाजी से आज पूरी तरह दूर रहें। कीमती धातुओं में निवेश के लिए दोपहर का समय अत्यंत शुभ है।

भूलकर भी न करें ये एक गलती !
आज के दिन धनु राशि वालों को एक विशेष गलती से बचना चाहिए जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज 'देखा-देखी' या 'हड़बड़ी' में आकर किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। अक्सर धनु राशि वाले जोश में आकर बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज कोई करीबी व्यक्ति या एजेंट आपको लुभावने वादे करके गलत जगह पैसा लगवा सकता है। बिना पेपर वर्क की पूरी जांच किए एक रुपया भी कहीं न फंसाएं।

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आर्थिक स्थिति और बजट
आज आपकी आय के स्रोत तो बने रहेंगे, लेकिन विलासिता और यात्रा पर अचानक होने वाला खर्च आपके बजट को हिला सकता है। किसी दोस्त को आज बड़ा उधार देने से बचें, क्योंकि वह पैसा वापस आने की संभावना न के बराबर है।

करियर का निवेश से संबंध
कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। यदि आप व्यापार में विस्तार के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आज आवेदन करना सफल हो सकता है, बशर्ते आपकी फाइलिंग और कागजात दुरुस्त हों।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 3 और 7

शुभ रंग : पीला और केसरिया

आज का विशेष उपाय
अपनी आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए आज सुबह भगवान विष्णु को पीले फल और चने की दाल का भोग लगाएं। साथ ही, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति या अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें, यह आपके लिए 'सुरक्षा कवच' का काम करेगा।

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