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Dhanu Rashifal 16 March : धनु राशि के लिए 16 मार्च क्यों माना जा रहा है खास दिन ? जानें ज्योतिषीय संकेत

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 03:10 AM

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Dhanu Rashifal 16 March : धनु राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन कैलेंडर की एक सामान्य तारीख मात्र नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। बृहस्पति के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए इस दिन ग्रहों की जो युति...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Dhanu Rashifal 16 March : धनु राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन कैलेंडर की एक सामान्य तारीख मात्र नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। बृहस्पति के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए इस दिन ग्रहों की जो युति बन रही है, वह परिवर्तन और विस्तार का संकेत दे रही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 16 मार्च आपके लिए क्यों खास है, तो इसका उत्तर आकाश मंडल में छिपे उन संकेतों में है जो आपके भाग्य, कर्म और लाभ के भावों को सक्रिय कर रहे हैं।

16 मार्च क्यों माना जा रहा है खास ?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनु राशि के लिए 16 मार्च का दिन "त्रिकोण शक्ति" के सक्रिय होने का दिन है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ से उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान और लाभ स्थान पर पड़ रही है। यह योग गजकेसरी जैसी शुभता प्रदान करता है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि शनि और राहु की प्रतिकूलता का प्रभाव आज आपकी राशि पर न्यूनतम रहेगा, जिससे आपके अटके हुए कार्य अचानक गति पकड़ेंगे। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण धनु जातकों में आज साहस और संयम का अद्भुत संतुलन देखने को मिलेगा।

करियर और कार्यक्षेत्र
करियर के मोर्चे पर 16 मार्च का दिन धनु राशि वालों के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या मनचाहे तबादले का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। ऑफिस में आपकी कार्यशैली की तुलना दूसरों के लिए उदाहरण के तौर पर की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति बहुत ही सहयोगात्मक रहेगा। जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, शिक्षा, धार्मिक परामर्श या प्रकाशन के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए आज "बम्पर लाभ" की स्थिति बन रही है। कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है। साझेदारी के कामों में पारदर्शिता आपको बड़ी सफलता दिलाएगी।  यदि आपके करियर में विदेश से जुड़ा कोई पेंच फंसा हुआ था, तो आज वह सुलझ सकता है। वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन आपकी झोली भरने वाला साबित हो सकता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आपको किसी गुप्त स्रोत या पुराने निवेश से धन प्राप्त हो सकता है।  यदि आप घर या जमीन खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आज आपकी योजना को पंख लगेंगे। बैंक लोन की प्रक्रिया आज आसानी से पूरी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आय बढ़ने के साथ-साथ आप अपने अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी बचत का ग्राफ ऊपर जाएगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन
धनु राशि के जातकों के लिए परिवार और समाज बहुत मायने रखता है। आज आपके निजी जीवन में सुखद बदलाव आएंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए आज संजीवनी का काम करेगा। बच्चों की ओर से कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का है। माता-पिता से अपने साथी की पहचान कराने के लिए समय अनुकूल है। विवाहित जातकों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर एकमत होंगे।

 स्वास्थ्य और जीवनशैली
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 16 मार्च का दिन सकारात्मक है, लेकिन कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। धनु राशि वालों को आज अपनी पाचन शक्ति और लीवर का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से बचें। मानसिक रूप से आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। सुबह की धूप लेना और प्राणायाम करना आपकी कार्यक्षमता को 20% तक बढ़ा सकता है।

सफलता के लिए "क्या करें और क्या न करें"

क्या करें:

आज सुबह उठकर अपने ईष्ट देव का ध्यान करें और पीले रंग का तिलक लगाएं।
हो सके तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए जाएं।
अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले घर के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें।
गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं।

क्या न करें:

आज किसी से भी झूठ न बोलें, क्योंकि आज बोला गया झूठ आपके भविष्य की सफलता में बाधक बन सकता है।
नशे और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें।
जल्दबाजी में कोई कानूनी दस्तावेज साइन न करें।

 विशेष ज्योतिषीय उपाय

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: चूंकि गुरु आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
पीली वस्तुओं का दान: आज किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केला या चने की दाल दान करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा।
बृहस्पति मंत्र का जाप: "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रखर होगी।
 

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