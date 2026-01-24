Ratha Saptami 2026 : रथ सप्तमी पर सुहागिन महिलाएं करें ये खास उपाय, अखंड सौभाग्य और आरोग्य का मिलेगा वरदान

Edited By Sarita Thapa,Updated: 24 Jan, 2026 03:01 PM
सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जो न केवल अंधकार को मिटाते हैं बल्कि समस्त जगत को आरोग्य और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं।
Ratha Saptami 2026 Upay for Married Women : सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जो न केवल अंधकार को मिटाते हैं बल्कि समस्त जगत को आरोग्य और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसे हम रथ सप्तमी या सूर्य जयंती के नाम से जानते हैं, वह पावन अवसर है जब ब्रह्मांड के अधिष्ठाता भगवान सूर्य अपने सात घोड़ों वाले दिव्य रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन महिलाओं, विशेषकर सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष अनुष्ठान और दान-पुण्य से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति की आयु लंबी होती है। यह केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के संचार का महापर्व है। तो आइए जानते हैं, रथ सप्तमी 2026 पर सुहागिनों को कौन से खास उपाय करने चाहिए जो उनके जीवन में खुशहाली का प्रकाश भर सकें।
पवित्र स्नान और अर्घ्य
रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के जल में गंगाजल और लाल फूल डालकर स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली और लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें।
दूध उबालने की विशेष परंपरा
इस दिन आंगन या घर के पवित्र स्थान पर मिट्टी के बर्तन में गाय का दूध उबालना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जब दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरता है, तो वह सीधे सूर्य देव को समर्पित होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और संपन्नता आती है।
आंगन में 'सूर्य रथ' की रंगोली
सुहागिन महिलाओं को अपने घर के मुख्य द्वार या आंगन में भगवान सूर्य के सात घोड़ों वाले रथ की रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली के बीच में दीपक जलाएं। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग खोलता है।
दान-पुण्य का फल
सूर्य जयंती पर गेहूं, गुड़, तांबा और लाल वस्त्रों का दान करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। सुहागिन महिलाएं किसी जरूरतमंद को सुहाग सामग्री और अन्न दान करें, इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ