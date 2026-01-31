Main Menu

Shani Asta in Meen Rashi 2026: 30 साल बाद बन रहा बड़ा योग, होली के बाद शनि होंगे अस्त और इन राशियों को मिलेगा धन-करियर में बड़ा लाभ

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 08:52 AM

shani asta in meen rashi 2026

Shani Asta in Pisces 2026: साल 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, होली के बाद शनि देव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जो लगभग 30 वर्षों बाद बन रहा एक विशेष ज्योतिषीय संयोग है। शनि...

Shani Asta in Pisces 2026: साल 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, होली के बाद शनि देव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जो लगभग 30 वर्षों बाद बन रहा एक विशेष ज्योतिषीय संयोग है। शनि का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन 3 राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के अस्त होने से इन राशियों के जातकों को नौकरी, धन लाभ, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

PunjabKesari Shani

कब और किस समय होंगे शनि अस्त?
पंचांग के अनुसार, शनि देव 13 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 13 मिनट पर मीन राशि में अस्त होंगे। यह गोचर होली के तुरंत बाद होगा और इसे शनि की चाल में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। शनि को न्याय, कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बदलाव का असर जीवन के कई क्षेत्रों पर पड़ता है।

PunjabKesari Shani

30 साल बाद बन रहा है खास योग
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि का संबंध आयु, स्वास्थ्य, संघर्ष, तकनीकी क्षेत्र, नौकरी, कारोबार, सेवक वर्ग, लोहा और तेल से जुड़ा माना जाता है। करीब 30 वर्षों बाद शनि का मीन राशि में अस्त होना एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, जो कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकता है।


इन 3 राशियों के लिए शुभ रहेगा शनि का अस्त
धनु राशि (Sagittarius)
शनि का अस्त धनु राशि वालों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे रहा है। घर, वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। नौकरी बदलने वालों को बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग हैं। मां के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। यह समय धनु राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक रूप से सकारात्मक साबित हो सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius)
शनि का अस्त कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक राहत दिला सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापारियों को रुका हुआ लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं। टीचिंग, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। आपकी बातों और विचारों से लोग प्रभावित होंगे। यह समय कुंभ राशि वालों के लिए करियर और धन दोनों के लिहाज से शुभ माना जा रहा है।

मीन राशि (Pisces)
शनि का अस्त मीन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और सफलता बढ़ाने वाला रहेगा। समाज में मान-सम्मान में वृद्धि। वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी। जीवनसाथी की तरक्की के योग हैं। व्यापार में आय बढ़ने की संभावना है। साझेदारी के कामों से लाभ मिलेगा। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें अब अपने प्रयासों का सकारात्मक फल मिलने की उम्मीद है।

शनि का मीन राशि में अस्त होना 2026 का एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह समय धन, करियर और जीवन में प्रगति लेकर आ सकता है। हालांकि, शनि कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं, इसलिए सही प्रयास और अनुशासन बनाए रखना जरूरी माना जाता है।

PunjabKesari Shani

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

