Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Chalisa Yog 2026 Formed: शनि-शुक्र की युति से 1 फरवरी को बनेगा चालीसा योग, 5 राशियों पर होगी धन की बरसात और रातों-रात पलटेगी किस्मत

Chalisa Yog 2026 Formed: शनि-शुक्र की युति से 1 फरवरी को बनेगा चालीसा योग, 5 राशियों पर होगी धन की बरसात और रातों-रात पलटेगी किस्मत

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 07:44 AM

chalisa yog

Chalisa Yog 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाली है। 1 फरवरी 2026 को शनि और शुक्र ग्रह के बीच 40 डिग्री की दूरी बनने से चालीसा योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह योग मेहनत, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक माना...

Chalisa Yog 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाली है। 1 फरवरी 2026 को शनि और शुक्र ग्रह के बीच 40 डिग्री की दूरी बनने से चालीसा योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह योग मेहनत, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक माना जाता है और जीवन में स्थायी सफलता और खुशियां प्रदान करता है।

Chalisa Yog 2026

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, शनि-शुक्र से बनने वाला यह विशेष योग 5 राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस दौरान इन राशियों के जातकों का सुनहरा समय शुरू हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर और बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

Chalisa Yog 2026

Chalisa Yog 2026: क्या है चालीसा योग?
जब शुक्र और शनि ग्रह एक-दूसरे से 40 अंश (डिग्री) की दूरी पर स्थित होते हैं, तब चालीसा योग बनता है। यह योग व्यक्ति को अनुशासन में रहकर मेहनत करने की प्रेरणा देता है और लंबे समय तक चलने वाली सफलता प्रदान करता है।

Chalisa Yog 2026

Chalisa Yog 2026: इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ, धन की होगी बरसात और रातों-रात पलटेगी किस्मत

वृषभ राशि (Taurus Zodiac Sign)
चालीसा योग वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। नए रिश्ते बन सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी और बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं।

कन्या राशि (Virgo Zodiac Sign)
कन्या राशि वालों के लिए यह योग सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी और कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। पारिवारिक माहौल भी सुखद रहेगा।

तुला राशि (Libra Zodiac Sign)
तुला राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय में नए अवसर बनेंगे। फरवरी में रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।

मकर राशि (Capricorn Zodiac Sign)
मकर राशि वालों के लिए चालीसा योग विशेष लाभदायक साबित होगा। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। विवेक और सही निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac Sign)
कुंभ राशि वालों के लिए यह योग भाग्य परिवर्तन करने वाला रहेगा। फरवरी में नए अवसर मिलेंगे। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

Chalisa Yog 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!