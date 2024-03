Falgun Month 2024: फाल्गुन माह की शुरुआत आज, घर में खुशियों को बुलाने के लिए इस तरह करें लड्डू गोपाल की सेवा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 25 Feb, 2024 06:49 AM

Falgun Month 2024: हिंदू धर्म में हर माह को बेहद ही खास और पवित्र माना जाता है। जैसे सावन का माह महादेव को समर्पित होता है, उसी तरह फाल्गुन के महीने में श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। बता दें कि आज 25 फरवरी से फाल्गुन माह की शुरुआत हो रही है और 25 मार्च को इसका समापन होगा। फाल्गुन माह में श्री कृष्ण के तीन रूपों की पूजा की जाती है। इस माह में होली का पर्व मनाया जाता है जो कि श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय है। इस माह में अगर लड्डू गोपाल की निश्चित रूप से पूजा की जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल का किस तरह अभिषेक करना चाहिए।

Abhishekam of Laddu Gopal with this method इस विधि से करें लड्डू गोपाल का अभिषेक

सबसे पहले तो सुबह-सुबह उठकर भगवान कृष्ण का ध्यान करें। इसके बाद हाथ में गंगाजल से 3 बार आचमन करें।

इसके बाद साफ़-सुथरे पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि जिस जल से आप प्यारे को नहला रहे हो उसमें तुलसी का एक पत्ता डाल लें। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है।

पानी के अलावा आप गोपाल जी को केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं। अगर केसर से संभव नहीं है तो दूध में हल्दी मिला लें। ऐसा इस वजह से क्योंकि श्री कृष्ण को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस वजह से इन्हें पीताम्बरधारी भी कहते हैं।

इसके बाद चन्दन के साथ गोपाल जी को लेप लगाएं।

साफ़-सुथरे कपड़े और शृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाएं।

अंत में गोपाल जी को थोड़ा सा गुलाल अवश्य लगाएं। ऐसा इस वजह से क्योंकि फाल्गुन माह में होली का पर्व मनाया जाता है और कान्हा जी को ये पर्व बेहद ही प्रिय है।



Chant these mantras while doing Abhishekam अभिषेक करते समय इन मंत्रों का जाप



शुरू में जब आप गंगा का आचमन कर रहे हो तो इस मंत्र का जाप करें-



अर्घा में जल और गंध मिलाकर बोलें- सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धं निर्मलं जलम्। आचम्यतां मया दत्तं गृहत्वा परमेश्वर।।





गोपाल जी को स्नान करवाते समय इस मंत्र का जाप करें -



गंगा, सरस्वती, रेवा, पयोष्णी, नर्मदाजलैः। स्नापितोअसि मया देव तथा शांति कुरुष्व मे।।



चंदन लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है-



श्रीखंड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्।। भगवान श्रीकृष्ण को चंदन लगाएं।