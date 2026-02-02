Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Falgun Rashifal 2026 : फाल्गुन माह में इन 3 राशियों का खुलेगा भाग्य द्वार, मिलेगा धन-वैभव और मान-सम्मान

Falgun Rashifal 2026 : फाल्गुन माह में इन 3 राशियों का खुलेगा भाग्य द्वार, मिलेगा धन-वैभव और मान-सम्मान

Edited By Updated: 02 Feb, 2026 01:26 PM

falgun rashifal 2026

Falgun Rashifal 2026 :हिन्दू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है। यह महीना न केवल उल्लास और रंगों का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 2026 में फाल्गुन का महीना कई ग्रहों...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Falgun Rashifal 2026 :हिन्दू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है। यह महीना न केवल उल्लास और रंगों का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 2026 में फाल्गुन का महीना कई ग्रहों के राशि परिवर्तन और शुभ संयोगों के कारण विशेष फलदायी रहने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, फरवरी और मार्च 2026 के बीच पड़ने वाले इस महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाली साबित होगी। आइए जानते हैं वे कौन सी 3 भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें इस माह धन, वैभव और अपार मान-सम्मान की प्राप्ति होने वाली है।

Falgun Rashifal 2026

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए फाल्गुन मास वरदान की तरह आ रहा है। इस दौरान मंगल और बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी।  रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। यदि आपने कहीं निवेश किया है, तो इस माह उसका दोगुना लाभ मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद हल हो सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है। आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में भारी मुनाफा देगी। समाज में आपकी छवि एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरेगी। आपकी सलाह को लोग महत्व देंगे और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

और ये भी पढ़े

Falgun Rashifal 2026

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए फाल्गुन का महीना सुख-सुविधाओं और विलासिता लेकर आएगा। सूर्य का गोचर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। इस महीने आप कोई नया वाहन या भूमि खरीद सकते हैं। घर के नवीनीकरण पर खर्च होगा, जो आपकी जीवनशैली को और बेहतर बनाएगा। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी निश्चित है। आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को पदोन्नति या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतिद्वंद्वी परास्त होंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप साथ में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु राशि 
धनु राशि के जातकों के लिए फाल्गुन मास 'स्वर्ण काल' की तरह सिद्ध हो सकता है। आपके भाग्य भाव में ग्रहों की युति आपको अप्रत्याशित लाभ दिलाएगी।शेयर बाजार या लॉटरी जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होगा और सफल रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। धार्मिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनकी बाधाएं दूर होंगी। वीजा संबंधी समस्याएं हल हो सकती हैं।

Falgun Rashifal 2026

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!