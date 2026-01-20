Main Menu

Basant Panchami 2026 Grah Gochar : बुध-चंद्रमा के संयोग से बड़ा बदलाव, बसंत पंचमी पर इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 12:23 PM

basant panchami 2026 grah gochar

Basant Panchami 2026 Grah Gochar : बसंत पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। साल 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इस बार की...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Basant Panchami 2026 Grah Gochar : बसंत पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। साल 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इस बार की बसंत पंचमी अत्यंत विशेष होने वाली है क्योंकि इस दिन ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। विशेष रूप से बुध और चंद्रमा का गोचर और ग्रहों की अन्य स्थितियां कई राशियों के जीवन में खुशहाली और तरक्की के द्वार खोलने वाली हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन का ज्योतिषीय महत्व क्या है और किन 3 राशियों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है।

Basant Panchami 2026

बुध-चंद्रमा गोचर का प्रभाव और राजयोग
ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं, ग्रहों के राजकुमार बुध मकर राशि में स्थित होकर कई शुभ योगों का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा और गुरु की स्थिति से 'गजकेसरी राजयोग' का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बुध के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता और व्यापार में बुद्धि का सही इस्तेमाल होगा, जबकि चंद्रमा मानसिक शांति और नए विचारों को जन्म देगा।

और ये भी पढ़े

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। बसंत पंचमी से आपके लिए समय काफी अनुकूल होने वाला है। जो लोग नौकरीपेशा हैं, उन्हें प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बुध के प्रभाव से आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एकाग्रता बढ़ेगी। निवेश के पुराने मामलों से लाभ मिलने के योग हैं।

Basant Panchami 2026

कर्क राशि 
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो बसंत पंचमी के दिन गुरु के साथ केंद्र में होकर गजकेसरी योग बना रहे हैं। आपके अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। समाज और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह सबसे उत्तम समय है।

मकर राशि
मकर राशि में बुध का गोचर और अन्य ग्रहों की युति बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसी स्थितियां बना रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत शानदार रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बड़ा ऑर्डर या पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होने की प्रबल संभावना है। लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंताएं दूर होंगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Basant Panchami 2026

