Budget 2026 : क्यों खास है वित्त मंत्री की बैंगनी कांचीपुरम साड़ी, जानें इसके पीछे छिपा राजसी संदेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया, तो पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ उनके बही-खाते पर ही नहीं, बल्कि उनके पारंपरिक पहनावे पर भी थीं।

Budget 2026 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया, तो पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ उनके बही-खाते पर ही नहीं, बल्कि उनके पारंपरिक पहनावे पर भी थीं। इस बार उन्होंने मजेंटा-बैंगनी रंग की खूबसूरत कांचीपुरम सिल्क साड़ी का चुनाव किया, जो न केवल दिखने में राजसी थी, बल्कि गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेशों से भी जुड़ी हुई थी।

बजट 2026: कांचीपुरम की विरासत और बैंगनी रंग का 'पावर प्ले'

1300 साल पुरानी विरासत: कांचीपुरम सिल्क

वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी, वह तमिलनाडु के कांचीपुरम की विश्वप्रसिद्ध बुनाई शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इस साड़ी पर सुनहरे धागों से बने छोटे-छोटे चौखाने थे, जिन्हें तमिल में कट्टम कहा जाता है। यह डिजाइन अनुशासन और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। बैंगनी रंग के साथ कॉफी-ब्राउन बॉर्डर का कॉम्बिनेशन इसे एक गंभीर और आधिकारिक लुक दे रहा था। कांचीपुरम बुनाई का इतिहास पल्लव और चोल शासकों के समय से जुड़ा है। इसे पहनकर उन्होंने भारत की प्राचीन वस्त्र कला को वैश्विक मंच पर सम्मान दिया।

बैंगनी रंग: शक्ति और न्याय का प्रतीक

बैंगनी रंग महज एक फैशन चॉइस नहीं है। मनोविज्ञान और इतिहास में इस रंग के गहरे मायने हैं। सदियों से बैंगनी रंग को शाही रंग माना गया है क्योंकि प्राचीन समय में इसे तैयार करना बेहद महंगा और कठिन होता था। यह वित्त मंत्री के पद की गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंगनी रंग महिला सशक्तिकरण और न्याय का रंग माना जाता है। इस रंग के ज़रिये उन्होंने बजट में 'नारी शक्ति' पर फोकस होने का एक मौन संकेत भी दिया। भारतीय दर्शन के अनुसार, बैंगनी रंग सहस्रार चक्र से जुड़ा है, जो उच्च चेतना, दूरदर्शिता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है।

साड़ी डिप्लोमेसी: पहनावे के पीछे का संदेश

निर्मला सीतारमण का हर साल बजट पर अलग-अलग राज्यों की साड़ी पहनना एक सोची-समझी साड़ी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु की पारंपरिक कांचीपुरम साड़ी पहनकर उन्होंने अपने गृह राज्य की कला और संस्कृति को सीधा सम्मान दिया। हाथ से बुनी साड़ी पहनकर उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय बुनकरों और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्रमोट किया। उनके हाथ में लाल कपड़े में लिपटा डिजिटल टैबलेट परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम को दर्शाता रहा था।

