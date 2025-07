First Monday of Sawan: सावन के पहले सोमवार करें ये काम, पूरे सावन में बनी रहेगी भगवान शिव की कृपा

First Monday of Sawan 2025: सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष अवसर माना जाता है। यह दिन बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान होता है। यदि आप इस दिन विशेष रूप से पूजा-पाठ और संयम के साथ कुछ शुभ कर्म करें, तो पूरे सावन में भगवान शिव की कृपा...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



First Monday of Sawan 2025: सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष अवसर माना जाता है। यह दिन बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान होता है। यदि आप इस दिन विशेष रूप से पूजा-पाठ और संयम के साथ कुछ शुभ कर्म करें, तो पूरे सावन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है।



What should be done on the first Monday of Sawan सावन के पहले सोमवार को क्या करना चाहिए

प्रातः जल्दी उठें और स्नान करें

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें।

नहाने के पानी में गंगा जल मिलाना शुभ होता है।

स्वच्छ वस्त्र पहनें (सफेद रंग उत्तम रहता है)।



Perform Jalabhishek of Shiv Linga शिवलिंग का जलाभिषेक करें

तांबे के लोटे से गंगाजल, दूध, शहद, दही, घी से पंचामृत तैयार करें और शिवलिंग पर अर्पित करें।

बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत (साबूत चावल), सफेद फूल अर्पित करें।

"ॐ नमः शिवाय" या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें।



Keep Sawan Monday Fast सावन सोमवार व्रत रखें

दिनभर फलाहार या सिर्फ जल पर व्रत रखें।

एक समय सात्त्विक भोजन भी कर सकते हैं (सेंधा नमक, साबूदाना, आलू आदि)।

मन, वाणी और कर्म से संयम रखें।

Do Shiva Katha or Rudrabhishek शिव कथा या रुद्राभिषेक करें

शिव पुराण का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टकम का पाठ करें।

रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ होता है।

कन्याओं, ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करें

विशेष रूप से सफेद वस्त्र, चावल, मिश्री, शक्कर, दूध आदि का दान करें।

यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ मार्ग है।

दीप जलाएं और व्रत कथा सुनें।

संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं।

सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है।



Take a mental resolution during Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत में मानसिक रूप से संकल्प लें

इस दिन सावन भर सोमवार व्रत रखने का संकल्प लें तो बहुत पुण्य मिलता है। यदि विवाह, संतान या मानसिक शांति के लिए व्रत कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य को संकल्प में लें।



Chant the Mahamrityunjaya Mantra महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें:

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥