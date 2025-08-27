Ganesh Chaturthi: शास्त्रों से जानें, अगर गणेश चतुर्थी पर चांद दिख जाए तो क्या करें?

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 27 Aug, 2025 09:34 AM

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर चांद देखने का प्रसंग शास्त्रों और लोककथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने से झूठा आरोप (मिथ्या कलंक) लग सकता है। इसे ही गणेश चंद्र दर्शन दोष कहा गया है लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्रों में इसका उपाय भी बताया गया है।

If you see the moon on Ganesh Chaturthi then do this गणेश चतुर्थी पर दिख जाए चांद तो करें ये काम

भगवान गणेश का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें।

'श्रीमद् भागवत्' के 10वें स्कन्ध के 56-57वें अध्याय में दी गई 'स्यमंतक मणि की चोरी' की कथा का श्रवण करें।

मां के चरणों में बैठकर भूल का पश्चाताप करने से निवारण संभव है।

चावल का दान किसी ब्राह्मण को देने से भी पश्चाताप संभव है।

भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भी संकट टल जाता है।

पानी में दूध डालकर छबील लगाने से भी लाभ होता है।

दूर्वा, लड्डू या मोदक का भोग लगाएं, गणेश जी को उनका प्रिय भोग अर्पित करके क्षमा याचना करें।

पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें, यह भी दोष निवारण का एक उपाय माना जाता है।

आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे बहते पानी में बहा दें।

एक पत्थर अपने पड़ोसी की छत पर फेंक दीजिए।

शाम के समय अपने अतिप्रिय निकट संबंधी से कटु वचन बोलें तत्पश्चात अगले दिन प्रातः उससे से क्षमा मांग लें।

21 अलग-अलग पेड़-पौधों के पत्ते तोड़कर अपने पास रखें।

मौली में 21 दूर्वा बांधकर मुकुट बनाएं तथा इस मुकुट को गणपति मंदिर में गणेश जी के सिर पर सजाएं।

रात के समय मुहं नीचे करके और आंखें बंद करके आकाश में स्थित चंद्रमा को आईना दिखाइए तथा आईने को चौराहे पर ले जाकर फैंक दीजिए।

शाम के समय सूर्यास्त से पहले किसी पात्र में दही में शक्कर फेंट लें, इस घोल को किसी दोने में रख लें तथा इस घोले में अपनी शक्ल देखकर अपनी समस्या मन ही मन कहें तत्पश्चात इस घोल को किसी श्वान को खिला दें।