Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan: गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक Follow करें ये वास्तु नियम, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमेशा के लिए होंगी समाप्त

Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan: गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक Follow करें ये वास्तु नियम, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमेशा के लिए होंगी समाप्त

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Aug, 2025 07:53 AM

ganesh chaturthi ganesh visarjan

Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव के 10 दिन का समय बहुत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। इस दौरान घर में वास्तु के कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आनंद बना रहता है। जीवन से नकारात्मक...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव के 10 दिन का समय बहुत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। इस दौरान घर में वास्तु के कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आनंद बना रहता है। जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का संचार समाप्त होता है, घर में पनप रही बीमारियां, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan

गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक वास्तु नियम:
गणेश जी की स्थापना की दिशा
गणपति की मूर्ति उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में या घर के पूजा स्थान में रखें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापना शुभ रहती है।

और ये भी पढ़े

मूर्ति का आसन व सजावट
मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर लाल/पीले वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। चौकी के नीचे थोड़ी सी हल्दी, अक्षत और सुपारी रखें, इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है।

दीपक व प्रकाश व्यवस्था
मूर्ति के दाहिने (दक्षिण) ओर अखंड दीपक या घी का दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर पर्याप्त रोशनी रखें, अंधेरा बिल्कुल न रहे।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan

सुगंध और वातावरण
रोज़ सुबह-शाम धूप, दीप, कपूर और फूल चढ़ाएं। घर में कपूर और देसी घी से आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।

साफ-सफाई
घर और पूजा स्थान विशेषकर उत्तर-पूर्व दिशा को रोज़ साफ रखें। जूते-चप्पल, गंदे कपड़े और कचरा इस दिशा में न रखें।

खाने-पीने में नियम
घर में प्याज-लहसुन और मांसाहार का प्रयोग न करें। प्रसाद (मोदक, लड्डू) बनाने और बांटने में शुद्धता रखें।

ध्वनि और मंत्रोच्चार
सुबह-शाम "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप और आरती अवश्य करें। टीवी, मोबाइल पर ऊंची आवाज़ में नकारात्मक गाने या शोर न करें।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi Ganesh Visarjan

पानी और कलश स्थापना
गणेश स्थापना के समय पास में कलश रखें, जो उत्तर-पूर्व दिशा में रखा जाए। यह घर में सुख-समृद्धि का प्रतीक है।

भक्तिभाव और नियम
पूजा के 10 दिनों तक घर में झगड़ा, कटु वाणी, अपशब्द और क्रोध से बचें। घर का वातावरण प्रसन्न और भक्तिमय बनाए रखें।

विसर्जन का नियम
विसर्जन के दिन मूर्ति को घर से बाहर निकालते समय मूर्ति के सामने मुख करके प्रणाम करें। घर लौटकर पूजा स्थल साफ करें और वहां पर एक दीपक जलाकर "गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" की प्रार्थना करें।

PunjabKesari Ganesh Visarjan

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!