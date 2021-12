Sanjay Dara Singh AstroGem Scientists LLB., Graduate Gemologist GIA (Gemological Institute of America), Astrology, Numerology and Vastu (SSM)

Gomukhi plot good or bad: महार्षि भृृगु जी व माता पोलमा के पुत्र विश्वकर्मा जी ने वास्तु विज्ञान को लेकर विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख किया है। जिसमें कि गौमुखी भवन व प्लॉट के उल्लेख पर विशेष जोर दिया गया है। जिन भवनों, प्लॉट, फ्लैट या संस्थान इत्यादि का मुख्य फ्रंट चौड़ाई में कम व पीछे से चौड़ाई ज्यादा होती है उसे गौमुखी कहा जाता है। इसकी आकृति गाय की ही तरह आगे से कम और पीछे से ज्यादा होती है इसी ही कारण इस आकृति को वास्तु विज्ञान में गौमुखी कहा गया है। वास्तु विज्ञान सिद्धांत के अनुसार जो भी गौमुखी रिहायशी भवन होते हैं, उनमें निवास करने वाले सुखी व खुशहाल हो जाते हैं। अगर गौमुखी निवास किसी वास्तु विज्ञान व निवास करने वाले की जन्म कुण्डली में ग्रहों की स्थिति के अनुरूप बनाये जाते हैं तो उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों का जीवन खुशहाल होने के योग बन जाते हैं। वैसे आयताकार/वर्गाकार प्लॉट इत्यादि भी रिहायशी व व्यापारिक गतिविधियों के लिये शुभ माने गये हैं।

