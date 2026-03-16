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हल्दी स्नान का अद्भुत टोटका, 9 दिनों में दिखने लगेंगे जीवन में सकारात्मक बदलाव

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 09:21 AM

haldi upay

Haldi Snan : हिंदू धर्म और आयुर्वेद में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक औषधि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति का संबंध हल्दी से है, जो सुख, समृद्धि, बुद्धि और विवाह के कारक हैं। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Haldi Snan : हिंदू धर्म और आयुर्वेद में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक औषधि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति का संबंध हल्दी से है, जो सुख, समृद्धि, बुद्धि और विवाह के कारक हैं। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या कार्यों में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो हल्दी स्नान का यह प्राचीन टोटका आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लगातार 9 दिनों तक विधि-विधान से हल्दी के पानी से स्नान करने पर न केवल शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है बल्कि सौभाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं।

हल्दी स्नान ही क्यों ?
हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है जो त्वचा के लिए एंटी-सेप्टिक का काम करता है, लेकिन इसके आध्यात्मिक लाभ इससे भी कहीं अधिक गहरे हैं:

गुरु ग्रह की मजबूती: कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने पर इंसान को धन और मान-सम्मान की कमी खलती है। हल्दी का पीला रंग गुरु ग्रह को प्रिय है, जिससे भाग्य का साथ मिलने लगता है।

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कारात्मकता का नाश: हल्दी में बुरी शक्तियों और नजर दोष को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है।

आभामंडल की शुद्धि: प्रतिदिन हल्दी स्नान से व्यक्ति का ओरा साफ होता है, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं।

9 दिनों का हल्दी स्नान प्रयोग: 
इस प्रयोग को आप किसी भी गुरुवार (Thursday) या शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं।

आवश्यक सामग्री:
शुद्ध पिसी हुई हल्दी (संभव हो तो गांठ वाली हल्दी घर में पीसें)।
एक तांबे या पीतल का पात्र (पानी के लिए)।
गंगाजल की कुछ बूंदें।

स्नान की विधि:
संकल्प: सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय स्नान करें। पानी की बाल्टी में चुटकी भर हल्दी मिलाएं।
मंत्र जाप: पानी में हल्दी मिलाते समय मन ही मन "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का जाप करें।
स्नान की प्रक्रिया: सबसे पहले सिर पर थोड़ा पानी डालें, फिर पूरे शरीर पर। अनुभव करें कि आपके शरीर से काली ऊर्जा बाहर निकल रही है और आप स्वर्णमयी प्रकाश से भर रहे हैं।
सावधानी: हल्दी वाले पानी से स्नान करने के बाद साबुन का प्रयोग न करें। सादे पानी से शरीर को पोंछ लें।

9 दिनों में दिखने वाले सकारात्मक बदलाव

1-3 दिन मन में शांति का अनुभव होगा और बेवजह का डर या तनाव कम होने लगेगा।
4-6 दिनआपके रुके हुए काम बनने की राह खुलेगी। कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों को महत्व देंगे।
7-9 दिन चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आएगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे।

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