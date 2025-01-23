Main Menu

Hang Clothes Behind Door: दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने वाले हो जाएं सावधान !

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 02:04 PM

hang clothes behind door

Hang Clothes Behind Door Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा (प्राणिक ऊर्जा) के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। इसके पीछे कपड़े टांगना या कोई बाधा रखना शुभ नहीं माना जाता। मुख्य दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना सही...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Hang Clothes Behind Door Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा (प्राणिक ऊर्जा) के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। इसके पीछे कपड़े टांगना या कोई बाधा रखना शुभ नहीं माना जाता। मुख्य दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना सही नहीं है क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। अन्य दरवाजों पर कपड़े टांगने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बशर्ते इसे सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखा जाए। यदि यह आपकी आदत है और इसे बदलना संभव नहीं है, तो सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सफाई और दरवाजे की देखभाल करें। आइए जानें, इससे जुड़े विभिन्न पहलु-

Hang Clothes Behind Door

दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने के प्रभाव
ऊर्जा का अवरोध:
दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने से दरवाजे का खुलना सीमित हो सकता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे घर में तनाव या नकारात्मकता बढ़ सकती है।

अव्यवस्था और मानसिक प्रभाव:
दरवाजे के पीछे टंगे कपड़े अव्यवस्थित ऊर्जा (क्लटर एनर्जी) का निर्माण करते हैं। इससे घर के सदस्यों की मानसिक शांति और ध्यान भंग हो सकता है।

Hang Clothes Behind Door
मुख्य द्वार के पीछे टंगे कपड़े:
यदि मुख्य द्वार के पीछे कपड़े टांगे जाते हैं तो यह विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, यह धन और अवसरों के प्रवाह को रोक सकता है।

बैडरूम और अन्य दरवाजों पर कपड़े:
बैडरूम या अन्य दरवाजों के पीछे कपड़े टांगना उतना हानिकारक नहीं होता, लेकिन इसे नियमित रूप से व्यवस्थित करना चाहिए।

Hang Clothes Behind Door
वास्तु-अनुकूल उपाय
दरवाजे पर बाधा न बनाएं:
मुख्य दरवाजे के पीछे या किसी अन्य दरवाजे के पीछे ऐसी चीजें न रखें जो उसे पूरी तरह खुलने से रोकें।

हुक या हैंगर का उपयोग:
यदि कपड़े टांगना आवश्यक है, तो दरवाजे के ऊपरी हिस्से में हल्के और व्यवस्थित हुक का उपयोग करें।

और ये भी पढ़े

Hang Clothes Behind Door
दरवाजे के पास स्वच्छता रखें:
नियमित रूप से दरवाजे के पास साफ-सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखें।

दरवाजे के पास ऊर्जा बढ़ाने वाले उपाय:
सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए मुख्य दरवाजे के पास तुलसी का पौधा, स्वस्तिक चिन्ह या तोरण लगाएं।  

Hang Clothes Behind Door

