Holi 2026 Vastu Tips: होली के दिन इन 4 वस्तुओं को घर में रखने से साल भर नहीं होगी धन की कमी

Holi 2026 Vastu Tips: होली का पर्व केवल रंगों और उत्साह का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि होली के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो पूरे वर्ष घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे वास्तु उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आर्थिक परेशानियों को कम करने में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं होली के दिन घर में किन 4 चीजों को रखना शुभ माना गया है।

मुख्य द्वार पर गुलाल और ताजे फूल रखें

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। होली के दिन मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गुलाल और ताजे फूल रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व सौहार्द बढ़ता है। आप चाहें तो दरवाजे के बाहर रंगोली बनाकर भी शुभता का स्वागत कर सकते हैं। यह उपाय घर में खुशियों के आगमन का प्रतीक माना जाता है।

शाम के समय घी का दीपक जलाएं

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, होली के दिन शाम को घर के मंदिर या मुख्य स्थान पर घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

तिजोरी में हल्दी की गांठ या साबुत चावल रखें

होली के दिन तिजोरी या जहां धन रखा जाता है, वहां हल्दी की गांठ या साबुत चावल रखना शुभ माना गया है। हल्दी को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं। इसी तरह साबुत चावल भी सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं।

घर में गुड़ और मिठाई अवश्य रखें

वास्तु शास्त्र में मीठी चीजों को रिश्तों में मधुरता और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। होली के दिन घर में गुड़ या मिठाई रखना शुभ होता है।

मेहमानों को गुड़ या मिठाई खिलाने से संबंधों में मिठास बनी रहती है और घर का वातावरण आनंदमय रहता है। यह उपाय पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने में सहायक माना जाता है।

होली और वास्तु का संबंध

होली को बुराई पर अच्छाई की जीत और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का पर्व माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन घर की सफाई, पूजा और शुभ वस्तुओं का प्रयोग करने से पूरे वर्ष शुभ फल प्राप्त होते हैं। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में खुशहाली, आर्थिक मजबूती और मानसिक शांति का वातावरण बना सकते हैं।