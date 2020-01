जैसे-जैसे लोहड़ी की आग तेज हो वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिंदगी को प्रकाशमय कर दे फेर आ गई भंगड़े दी वारी लोहड़ी मनाऊ दी करो तयारी अग्ग दे कोल सारे आओ सुनदरिये-मुनदरिये जोर नाल गाओ लोहड़ी दी आप ते आपदे पूरे परिवार नु बधाई सर्दी की थर्राहट में मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास के साथ लोहड़ी मुबारक हो आपको दोस्ती और रिश्ते की गर्माहट के साथ हैप्पी लोहड़ी 2020 जैसे जैसे लोहड़ी की आग तेज हो वैसे वैसे हमारे दुखों का अंत हो लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिन्दगी को प्रकाशमय कर दे हैप्पी लोहड़ी ट्विंकल ट्विंकल यारां दी कार, खड़के ग्लासी in the bar पंजाबी भंगड़ा ते मक्खन मलाई तुहानू लोहरी दी लख लख वधाई हैप्पी लोहरी

