Benefits of helping the poor: किसी की आर्थिक मदद आप एक या दो बार कर सकते हैं, किंतु कर्मठता की प्रेरणा के साथ सहयोग करके, उसको आत्मनिर्भर बनाकर आप सदा के लिए उसकी मदद कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता अर्थात स्वयं के बूते मेहनत से जीवन-यापन करना। किसी पर आश्रित न होकर आत्मविश्वास से जीवन जीना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहां एक-दूसरे की पारस्परिक मदद, सहयोग को नैतिकता माना जाता है। किंतु ऐसा गलत प्रमाणित तब होता है जब सहयोग पाने वाला शारीरिक व मानसिक रूप से पंगू बनने लगता है और उसे केवल मांगना ही अच्छा लगने लगता है। वह अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और कृतज्ञता को प्राप्त होता है। इसके लिए सहयोग करने वाले भी उत्तरदायी होते हैं क्योंकि वे केवल सहयोग पर बल देते हैं किंतु कर्मठता नहीं सिखाते तथा मुफ्तखोरी को बढ़ावा देते हैं। मात्र थोड़ी-सी भलाई व पुण्य के नाम पर।

