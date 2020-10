हिन्दू धर्म में धन की देवी का दर्जा भगवान विष्णु की भार्या महालक्ष्मी को प्राप्त है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों वास करते हैं। दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन इच्छित

How To Please Goddess Lakshmi: हिन्दू धर्म में धन की देवी का दर्जा भगवान विष्णु की भार्या महालक्ष्मी को प्राप्त है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों वास करते हैं। दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन इच्छित धन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी मार्ग प्रदान करती हैं। घर में लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए यहां कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। आप भी उन्हें आजमाकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। अच्छे कर्म करें, जल्दी ही मनचाही सम्पत्ति प्राप्त करने के योग बनने लगेंगे।

lakshmi ko khush karne ke upay: पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में जल, चीनी, शुद्ध घी एवं दूध मिलाकर उसकी जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख-समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।

Upay for Becoming Rich: अगर आप यह अनुभव कर रहे हैं कि समय से पूर्व ही पुरुष या स्त्री के बाल सफेद हो गए हैं, बरकत एकदम समाप्त हो गई है, मान हानि, बनते कार्यों में रुकावट, सुख की जगह दुख तथा निराशा दिखाई देती है तब परिवार के एक-एक व्यक्ति से पैसा लेकर गुरुधाम में दें तो ऐसे अनिष्टकारी फल का नाश हो जाएगा।

Ye Upay Apnayen Lakshmi ji Ko Ghar Bulayen: घर गृहस्थी में कितना ही करो, बराबर कुछ न कुछ घटता ही रहता है। बरकत नहीं होती। अत: बरकत के लिए रसोई घर में थोड़ी-सी जलकुम्भी लाकर लटका दें। जब तक वह रहेगी बरकत बनी रहेगी। जलकुम्भी किसी कपड़े से ढक दें। जलकुम्भी प्राय: बरसात के दिनों में पाई जाती है।

Dhan Prapti Ke Upay: जो व्यक्ति दुकान चलाते हैं तो उनके लिए ये उपाय अधिक लाभदायक है। जब आप सुबह दुकान खोलें, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नित्य अगर लक्ष्मी जी के चित्र को धूप दीप कर प्रणाम किया जाए तो अवश्य ही बिक्री बढ़ेगी।

Vastu Tips For Laxmi: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर हर रोज़ शाम को घी का दीपक जलाने से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कोई भी ऊपरी हवा घर में प्रवेश नहीं कर पाती।