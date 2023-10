Kark rashi Horoscope 2024: कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Oct, 2023 09:16 AM

Cancer Horoscope 2024: आज बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा रहेगा ? 1 जनवरी को शनि अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य साल के पहले दिन शुभ गोचर में हैं। केतु पूरा साल आपके लिए शुभ रहेंगे। 30 अप्रैल को गुरु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। गुरु कुंडली में चार भावों को प्रभावित करते हैं। गुरु आय, स्थान, धन और भाग्य स्थान के कारक हैं।

2024 में कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय रहेगा शुभ

1 जनवरी से 15 जनवरी तक सूर्य आपके लिए शुभ गोचर में रहेंगे।

15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य शुभ गोचर में रहेंगे।

15 अप्रैल से 15 जून तक का समय काफी सही रहेगा।

15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे।

Status of Karma and Income Place in the year 2024 वर्ष 2024 में कर्म और आय स्थान की स्थिति: आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी मंगल हैं। यहां गुरु का गोचर शुभ नहीं होता। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। पहले 4 महीने में नौकरी के चाहवानों को जॉब मिल सकती है। कारोबार भी सही रहेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी है। गुरु धन भाव के कारक हैं। आय स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं। बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि आय स्थान के ऊपर जा रही है।

Relationship status in the year 2024 वर्ष 2024 में रिलेशन की स्थिति: सप्तम भाव से शादी देखी जाती है। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में चले जाना सही नहीं है। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस भाव के ऊपर केतु की दृष्टि भी है। ये पूरा साल रहेगा 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक समय थोड़ा ठीक रहेगा लेकिन फिर भी वाणी पर नियंत्रण रखें। शनि अष्टम में आ जाएंगे। सिंगल के लिए समय सही रहेगा। 30 अप्रैल के बाद पार्टनर मिलने की सम्भावना है।



Health status in the year 2024 वर्ष 2024 में सेहत की स्थिति: हेल्थ भाव के कारक ग्रह सूर्य हैं। सेहत के लिहाज से साल सही रहेगा। मंगल और शनि जब एक साथ होंगे तो दुर्घटना हो सकती है।

Status of education in the year 2024 वर्ष 2024 में शिक्षा की स्थिति: बुध पंचम भाव में हैं। चौथे भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव में है। गुरु ग्यारहवें भाव में बैठकर पंचम को एक्टिवेट कर देंगे। मनपसंद कॉलेज में दाखिला मिल सकता है।

