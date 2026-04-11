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Kark Rashifal 13 April : 13 अप्रैल का दिन लाएगा कर्क राशि वालों को नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन और सम्मान के बन रहे हैं प्रबल योग

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 01:30 AM

kark rashifal 13 april

कर्क राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा साबित हो सकता है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए ग्रहों का गोचर आज विशेष रूप से आपके 'कर्म भाव' और 'लाभ भाव' को सक्रिय कर रहा है।

Kark Rashifal 13 April : कर्क राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा साबित हो सकता है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए ग्रहों का गोचर आज विशेष रूप से आपके 'कर्म भाव' और 'लाभ भाव' को सक्रिय कर रहा है। यदि आप लंबे समय से अपने करियर में किसी बड़े बदलाव या पहचान की तलाश में थे, तो आज वह तलाश खत्म हो सकती है।

करियर में बड़ी छलांग: पदोन्नति के संकेत
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को आखिरकार वह पहचान मिलने वाली है, जिसके आप हकदार हैं। यदि आपकी Promotion काफी समय से अटकी हुई थी, तो आज उससे संबंधित कोई आधिकारिक सूचना मिल सकती है। आपके उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे। आज आपको ऑफिस में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा  सकती है, जो भविष्य में आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

मान-सम्मान में वृद्धि
कर्क राशि के लोग स्वभाव से भावुक और अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। आज समाज और कार्यस्थल, दोनों ही जगहों पर आपके मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपके सुझावों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन्हें सराहा भी जाएगा। आपको अपनी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी।

आर्थिक लाभ और इन्क्रीमेंट
करियर में तरक्की के साथ-साथ आज आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग हैं। नौकरी में Increment या किसी पुराने बोनस के मिलने की खबर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको किसी बड़ी कंपनी से आकर्षक पैकेज के साथ बुलावा आ सकता है।

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सहकर्मियों का सहयोग
अक्सर Office Politics काम में बाधा डालती है, लेकिन आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आपके सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। टीम वर्क के कारण आप अपने प्रोजेक्ट्स को समय से पहले और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे।

सावधानी का एक पहलू
हालांकि दिन बेहद शुभ है, लेकिन कर्क राशि वालों को अति-उत्साह में आकर अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। अपनी सफलता का आनंद लें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। अहंकार आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 2 और 7

शुभ रंग : दूधिया सफेद और सिल्वर

आज का विशेष उपाय
अपनी सफलता की इस गति को बनाए रखने के लिए आज सुबह शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। साथ ही, 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें। सफेद वस्तुओं का दान करना आपके मानसिक तनाव को दूर रखेगा और करियर में आ रही बाधाओं को पूरी तरह समाप्त कर देगा।

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