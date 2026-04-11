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Kumbh Rashifal 13 April : सावधान कुंभ राशि वालों ! 13 अप्रैल को ग्रहों का बड़ा खेल, इस एक गलती से हाथ से निकल सकता है बड़ा मौका

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 03:50 AM

kumbh rashifal 13 april

कुंभ राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव इस समय जिस स्थिति में गोचर कर रहे हैं, वह संकेत दे रहा है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा रच रहा है।

Kumbh Rashifal 13 April : कुंभ राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव इस समय जिस स्थिति में गोचर कर रहे हैं, वह संकेत दे रहा है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा रच रहा है। लेकिन, ग्रहों के इस खेल में एक बारीक रेखा है। जहां एक तरफ अपार सफलता का द्वार खुला है, वहीं दूसरी तरफ एक 'अनजानी गलती' आपको वापस शून्य पर ला सकती है।

ग्रहों का खेल: अवसर और चुनौतियां एक साथ
आज आपकी कुंडली के 'कर्म भाव' और 'भाग्य भाव' के बीच एक अजीब सी खींचतान बनी हुई है। सितारे संकेत दे रहे हैं कि करियर या बिजनेस में आज आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा, जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। यह अवसर किसी नई पार्टनरशिप, विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट या बड़ी पदोन्नति के रूप में हो सकता है। लेकिन, राहु की दृष्टि आज आपके निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर सकती है।

वह 'एक गलती' जिससे आपको बचना है
अक्सर कुंभ राशि वाले अपनी बुद्धिमानी के कारण थोड़े 'अति-आत्मविश्वासी' हो जाते हैं। आज ग्रहों का खेल आपको इसी जाल में फंसा सकता है। आज की सबसे बड़ी गलती होगी। 'दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करना और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना।' यदि आप किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या किसी को कोई वादा कर रहे हैं, तो उसे दोबारा जांच लें। आज आपका 'अहंकार' या 'जल्दबाजी' आपके हाथ आए सुनहरे मौके को किसी और की झोली में डाल सकती है।

करियर और व्यापार
यदि आज कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो मार्केट के उतार-चढ़ाव को बारीकी से समझें। शॉर्टकट के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में न डालें। ऑफिस में आज बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिगाड़ने की कोशिश न करें। आपकी एक तीखी प्रतिक्रिया आपके प्रमोशन के रास्ते में दीवार खड़ी कर सकती है।

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रिश्तों में संवाद का महत्व
ग्रहों की उथल-पुथल का असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। यहां भी वही नियम लागू होता है- चुप्पी साध लेना आज बहस जीतने से बेहतर है। अपने पार्टनर की बात सुनें, शायद उनके पास आपके किसी बड़े संकट का समाधान हो।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन लाभ तो दिखा रहा है, लेकिन वह लाभ 'सतर्कता' की शर्त पर टिका है। अचानक धन लाभ के योग हैं, पर साथ ही कोई बड़ा खर्चा भी आपका दरवाजा खटखटा सकता है।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 8 और 11

शुभ रंग : गहरा नीला और काला

आज का विशेष उपाय
आज के इस 'ग्रहों के खेल' को अपने पक्ष में करने के लिए सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को लोहे की वस्तु या काली दाल दान करना आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा।

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