आज का सिंह राशिफल 17 फरवरी 2026: रिश्तों में बदलाव के संकेत, करियर में नई दिशा, धन मामलों में सतर्कता

16 Feb, 2026 01:56 PM

Singh Rashifal 17 February 2026 आज का सिंह राशिफल 17 फरवरी 2026: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। अमावस्या तिथि पर लग रहा सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से सभी राशियों पर पड़ता है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए आज ग्रहों की चाल आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को सीधे प्रभावित कर सकती है। आज का दिन आत्ममंथन, रिश्तों में संतुलन और करियर की दिशा तय करने का संकेत दे रहा है।

ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव
आज सूर्य कुंभ राशि में स्थित हैं, जो सिंह राशि से सप्तम भाव में आता है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापारिक संबंध और सार्वजनिक छवि का भाव माना जाता है। इस भाव में सूर्य की स्थिति यह संकेत देती है कि आज आपको अपने रिश्तों और साझेदारी पर विशेष ध्यान देना होगा। अहंकार से बचना अत्यंत आवश्यक है। शनि का प्रभाव आपको व्यावहारिक और जिम्मेदार बनाएगा, जबकि मंगल ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नई डील या पार्टनरशिप के अवसर, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा, नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का मौका, व्यापार में सावधानी से निर्णय लें। यदि आप सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, तो आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को टीमवर्क पर ध्यान देना चाहिए।

धन राशिफल (Money Horoscope)
आर्थिक मामलों में आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आय में स्थिरता रहेगी। साझेदारी में लाभ संभव है। अचानक खर्च हो सकता है। निवेश सोच-समझ कर करें। बड़े आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में न लें। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love Horoscope Today)
आज का दिन प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं। संवाद से समाधान मिलेगा। अविवाहित लोगों को प्रस्ताव मिल सकता है। पुराने रिश्ते में नई शुरुआत होगी। अहंकार को त्यागकर प्रेम और समझदारी से बात करें।

पारिवारिक जीवन
घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा। भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। परिवार में आपका नेतृत्व सराहा जाएगा लेकिन निर्णय लेते समय सभी की राय अवश्य लें।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हृदय और रक्तचाप से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। तनाव से बचें। नियमित व्यायाम करें।
पर्याप्त नींद लें। तैलीय भोजन कम करें। योग और ध्यान मानसिक शांति देंगे।

विद्यार्थियों के लिए राशिफल
छात्रों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं। उच्च शिक्षा के लिए आवेदन का उचित समय। रचनात्मक कार्यों में रुचि। ध्यान भटकने से बचें और लक्ष्य पर फोकस करें।

आज का शुभ समय और उपाय
शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी
शुभ अंक: 1
शुभ दिशा: पूर्व

आज का उपाय:
प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें।
"ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें।
गुड़ और गेहूं का दान करें।
यह उपाय आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे।

विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण
सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति आपको रिश्तों के महत्व का एहसास कराएगी। आज का दिन साझेदारी और सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का है। सिंह राशि के जातकों को अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए विनम्रता अपनानी चाहिए। आज लिए गए निर्णय भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकते हैं।

आज का संक्षिप्त भविष्यफल
करियर में अवसर, साझेदारी में सावधानी, प्रेम जीवन में संवाद आवश्यक, आर्थिक स्थिति स्थिर और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 17 फरवरी 2026 का दिन सिंह राशि के लिए आत्मविश्लेषण और संतुलन का दिन है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें और करियर में सोच-समझकर निर्णय लें। आर्थिक मामलों में सतर्कता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आवश्यक है। धैर्य, विनम्रता और सकारात्मक सोच से आज का दिन आपके लिए सफल सिद्ध हो सकता है।

