आज का मकर राशिफल 17 फरवरी 2026: धन वृद्धि के योग, करियर में स्थिरता, पारिवारिक सहयोग मिलेगा

Makar Rashifal17 February 2026 आज का मकर राशिफल 17 फरवरी 2026: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक निर्णय, आर्थिक योजना और स्थिरता का संदेश लेकर आया है। अमावस्या तिथि पर लग रहा सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दृश्य नहीं हो, लेकिन इसकी ज्योतिषीय ऊर्जा आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो कर्म, अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी के कारक माने जाते हैं। आज आपको धैर्य और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचें।



ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव

आज सूर्य कुंभ राशि में स्थित हैं, जो मकर राशि से द्वितीय भाव में आता है। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार और बचत का भाव माना जाता है। इस भाव में सूर्य की स्थिति आर्थिक मामलों को प्रमुख बना सकती है। आज आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। शनि की अनुकूल स्थिति आपको स्थिरता और जिम्मेदारी की भावना देगी। बुध का प्रभाव आर्थिक योजना बनाने में सहायता करेगा।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में स्थिरता और प्रगति का संकेत दे रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना। सरकारी कार्यों में सफलता। व्यापार में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति। यदि आप बैंकिंग, प्रशासन, इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज लाभदायक दिन हो सकता है।



धन राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। बचत बढ़ाने का अवसर, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पारिवारिक संपत्ति से लाभ,

खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक, बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। दीर्घकालीन निवेश लाभकारी रहेगा।



प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love Horoscope Today)

प्रेम जीवन में आज गंभीरता और स्थिरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजना। अविवाहित लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा। संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें।



पारिवारिक जीवन

परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें।

परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम करें। संतुलित आहार लें। पर्याप्त आराम करें। तनाव से बचें। योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।



विद्यार्थियों के लिए राशिफल

छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत और अनुशासन का है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता। तकनीकी और प्रबंधन विषयों में प्रगति।

गुरु का मार्गदर्शन लाभकारी। समय का सही उपयोग करें।



आज का शुभ समय और उपाय

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

शुभ दिशा: दक्षिण



आज का उपाय:

शनि देव की पूजा करें।

"ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें।

काले तिल या काले वस्त्र का दान करें।

ये उपाय आर्थिक स्थिरता और बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे।



विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण

द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति आपको धन और वाणी से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है। मकर राशि के जातक स्वभाव से मेहनती और धैर्यवान होते हैं, इसलिए आज का दिन आपके लिए सफलता की नींव रख सकता है। सूर्य ग्रहण का सूक्ष्म प्रभाव आत्ममंथन और भविष्य की आर्थिक योजना बनाने का अवसर देगा।



आज का संक्षिप्त भविष्यफल

धन वृद्धि के संकेत, करियर में स्थिरता, पारिवारिक सहयोग, प्रेम जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य सामान्य। 17 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के लिए व्यावहारिक सोच और स्थिरता का दिन है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और करियर में धैर्य से आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपकी सफलता की कुंजी साबित होंगे। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ