    Hindi News
    Dharm
    3. | Kumbh Rashifal 25 February : आज एक फैसला बदल सकता है आपकी किस्मत, कुम्भ राशि के जातक रहें थोड़ा संभलकर

Kumbh Rashifal 25 February : आज एक फैसला बदल सकता है आपकी किस्मत, कुम्भ राशि के जातक रहें थोड़ा संभलकर

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 03:50 AM

kumbh rashifal 25 february

Kumbh Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कुम्भ राशि के जातकों के लिए आज का दिन वैचारिक मंथन और बड़े बदलाव का रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो वर्तमान में आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kumbh Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कुम्भ राशि के जातकों के लिए आज का दिन वैचारिक मंथन और बड़े बदलाव का रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो वर्तमान में आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे शश महापुरुष योग जैसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन आज चंद्रमा की विशेष स्थिति आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगी, जहां आपका एक फैसला आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज कुम्भ राशि वालों को किन क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है और वह कौन सा फैसला है जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
आज कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि आपको अपनी भविष्य की रणनीति बदलनी पड़ सकती है। ऑफिस में आज आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो पहली नज़र में बहुत आकर्षक न लगे लेकिन भविष्य के लिए वह सोने की खान साबित हो सकता है। अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ने या नई जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला बहुत सोच-समझकर लें। यदि आप अपनी वर्तमान भूमिका से खुश नहीं हैं तो आज का दिन इस्तीफा देने के बजाय रणनीति बनाने का है। व्यापारियों के लिए आज का दिन 'बड़ा जोखिम' लेने का संकेत दे रहा है। यदि आप किसी नए स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं या पार्टनरशिप बदलना चाहते हैं, तो एक बार फिर से विचार करें। एक गलत निवेश आपकी संचित पूंजी को खतरे में डाल सकता है।  छात्रों को अपनी पढ़ाई के विषय या स्ट्रीम को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह फैसला आपके करियर की नींव रखेगा।

आर्थिक राशिफल
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'धैर्य की मांग करता है। घर के किसी उपकरण की मरम्मत या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अचानक धन खर्च हो सकता है। आज किसी को भी बड़ी राशि उधार न दें, चाहे वह आपका कितना ही करीबी मित्र क्यों न हो। आज दिया गया उधार वापस मिलने की संभावना बहुत कम है।यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आज 'इंट्राडे' से बचें। बाजार की चाल आज आपकी समझ से परे हो सकती है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
कुम्भ राशि के जातक अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। आज घर में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है। संभलकर रहें: आपकी जुबान से निकला एक कड़वा शब्द किसी प्रियजन के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकता है। शांति बनाए रखें और बात को तूल न दें।  प्रेम संबंधों में आज ईमानदारी का टेस्ट है। यदि आप अपने पार्टनर से कुछ छिपा रहे हैं, तो आज वह बात सामने आ सकती है। बेहतर होगा कि आप खुद ही उनसे संवाद करें। आपका जीवनसाथी आज आपके लिए सच्चा सलाहकार साबित होगा। यदि आप किसी उलझन में हैं, तो उनसे सलाह लेने में संकोच न करें।

स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान महसूस हो सकती है। काम का दबाव और भविष्य की चिंता आपको अनिद्रा का शिकार बना सकती है।
हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। यदि आप वाहन चलाते हैं, तो आज बहुत सतर्क रहें; ध्यान भटकने से छोटी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। रात को सोने से पहले ध्यान करें और गैजेट्स से दूर रहें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

शनि देव का मंत्र: आज 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
छाया दान: एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी जरूरतमंद या मंदिर में दान कर दें।
पक्षियों की सेवा: आज पक्षियों को सात प्रकार के अनाज डालें। इससे आपके जीवन की उलझनें सुलझने लगेंगी।

 

