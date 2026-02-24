Main Menu

Vrishchik Rashifal 25 February :  वृश्चिक राशि के जातक जानें, प्रेम, परिवार और प्रोफेशन में कैसा रहेगा संतुलन ?

25 Feb, 2026

vrishchik rashifal 25 february

Vrishchik Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'गहन आत्ममंथन, ऊर्जा और परिवर्तन का रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो साहस और पराक्रम का कारक है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vrishchik Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'गहन आत्ममंथन, ऊर्जा और परिवर्तन का रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो साहस और पराक्रम का कारक है। आज ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आपको अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच एक महीन रेखा खींचनी होगी ताकि मानसिक शांति बनी रहे। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम, परिवार और प्रोफेशन का संतुलन कैसा रहेगा।

प्रोफेशन
आज कार्यक्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए रणनीति और क्रियान्वयन का दिन है। ऑफिस में आज आपकी मेहनत और बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता की सराहना होगी। यदि आप रिसर्च, डिफेंस, इंजीनियरिंग या फाइनेंस सेक्टर में हैं, तो आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। सहकर्मी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। उन्हें अपनी सफलता से जवाब दें। व्यापारियों के लिए आज का दिन नए समझौतों के लिए अनुकूल है। यदि आप कोई बड़ा जोखिम लेना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में है। विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। आपकी स्पष्टवादिता आज किसी को चुभ सकती है, जिससे प्रोफेशनल रिश्तों में खटास आ सकती है।

प्रेम जीवन
वृश्चिक राशि के लोग प्रेम में बहुत गहरे और वफादार होते हैं। आज आपकी लव लाइफ में विश्वास की परीक्षा हो सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो आज किसी पुराने परिचित के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। वहीं, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप थोड़े पजेसिव हो सकते हैं जो आपके साथी को असहज कर सकता है। उन्हें थोड़ी स्पेस दें। अपनी बात को थोपने के बजाय संवाद का रास्ता चुनें। शाम के समय साथ बैठकर की गई बातचीत पुराने सारे गिले-शिकवे दूर कर देगी।

पारिवारिक जीवन
आज परिवार के साथ आपका व्यवहार ही घर की शांति तय करेगा। कार्यक्षेत्र के तनाव को घर न लाएं। परिवार के सदस्यों को आपकी उपस्थिति और समय की आवश्यकता है। घर के किसी बड़े सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनकी बात को शांति से सुनें, भले ही आप उनसे सहमत न हों। बच्चों के साथ समय बिताना आज आपके लिए स्ट्रेस-बस्टर का काम करेगा। शाम को घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाएगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन सचेत रहने का है। नियमित आय बनी रहेगी और किसी पुराने निवेश से छोटा लाभ मिल सकता है। आज विलासिता या शौक पर अचानक बड़ा खर्च होने की संभावना है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आज न तो किसी को बड़ा पैसा उधार दें और न ही लें। लेन-देन में पारदर्शिता रखें।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की जरूरत है।  मांसपेशियों में खिंचाव या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें। वृश्चिक राशि वाले आज ओवरथिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें। रात को सोने से पहले थोड़ा समय एकांत में बिताएं और दिनभर की गतिविधियों का विश्लेषण करें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

हनुमान चालीसा: आज बजरंगबली की पूजा करें और कम से कम दो बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।
दान: आज किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें।
मंत्र: "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का जाप करें।

img title
img title

