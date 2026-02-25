Kumbh Rashifal 26 February : 26 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लिए लाभदायक या सावधानी भरा ?

कुंभ राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-मंथन करने का संकेत दे रहा है। सितारों की चाल बता रही है कि आज आपकी उदारता का कोई गलत फायदा उठा सकता है, इसलिए सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।

करियर और ऑफिस

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की जरूरत है। ऑफिस में कोई नया सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति आपको बड़े-बड़े सपने दिखा सकता है या निवेश की सलाह दे सकता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से पहले उनकी पूरी जांच-पड़ताल कर लें। आपके काम के प्रति आपकी ईमानदारी ही आपकी ताकत है। अपने महत्वपूर्ण Documents और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धैर्य दिखाने का है। किसी के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी जगह न लगाएं जहां जोखिम ज्यादा हो। आज पैसों के लेन-देन के मामलों में लिखित दस्तावेज जरूर तैयार रखें। किसी को बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावना कम नजर आ रही है।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

आज आपके सामाजिक दायरे में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बातें साझा करें, लेकिन बाहरी लोगों को अपने घर के निजी मामलों में दखल न देने दें। आज आपको यह समझ आएगा कि कौन आपका अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है।

सेहत

अत्यधिक सोच-विचार और असुरक्षा की भावना के कारण आपको सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। अपने मन को शांत रखने के लिए Meditation का सहारा लें और पर्याप्त नींद लें।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

शुभ रंग: आसमानी या नेवी ब्लू- यह रंग आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा।

शुभ अंक: 4 और 11

विशेष उपाय: सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा और नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगा।

