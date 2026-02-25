Main Menu

Mesh Rashifal 26 February :  ऑफिस में बढ़ेगा दबदबा ! विरोधियों की होगी छुट्टी, मेष राशि के लिए सुपर होगा 26 फरवरी का दिन

Updated: 26 Feb, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 26 february

ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, 26 फरवरी 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और नई ऊर्जा से भरा रहने वाला है।

Mesh Rashifal 26 February : ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, 26 फरवरी 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और नई ऊर्जा से भरा रहने वाला है। यदि आप करियर, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे थे, तो यह दिन आपके पक्ष में झुकता नजर आ रहा है।

करियर और ऑफिस
ऑफिस के माहौल में आज आपकी धाक जमेगी। सितारे आपके Professional Life को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। जो लोग कार्यस्थल पर आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे थे या आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, वे खुद-ब-खुद पीछे हट जाएंगे। आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास शत्रुओं को परास्त कर देगा। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। यदि कोई Promotion या इंक्रीमेंट अटका हुआ था, तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आपका धन कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो कल उसे वापस पाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे जातकों के लिए कल का दिन 'लकी' साबित हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
कल आपके व्यक्तिगत जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। शाम के वक्त किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है।

सेहत और ऊर्जा 
आज आप खुद को ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। मानसिक तनाव कम होगा और पुरानी शारीरिक समस्याओं से राहत मिलने के योग हैं। खुद को फिट रखने के लिए सुबह की सैर या हल्का व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा।

26 फरवरी के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय 

लकी कलर (शुभ रंग): लाल (Red)यह आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाएगा।

लकी नंबर (शुभ अंक): 9

विशेष उपाय: सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।

