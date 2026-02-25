Dhanu Rashifal 26 February : परिवार के साथ बढ़ेगा तालमेल, 26 फरवरी को धनु राशि के लव लाइफ में फिर से लौटेगी पुरानी रौनक

धनु राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदलने और अपनों के करीब आने का है। बृहस्पति के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध रहने वाला है।

Dhanu Rashifal 26 February : धनु राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदलने और अपनों के करीब आने का है। बृहस्पति के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से आप काम की व्यस्तता के कारण परिवार और पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे थे, तो कल आप उस कमी को बखूबी पूरा करेंगे।

लव लाइफ

धनु राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। आज आप और आपके पार्टनर पुराने सुनहरे दिनों को याद करेंगे, जिससे रिश्तों में फिर से वही शुरुआती जोश और ताजगी महसूस होगी। यदि कोई मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत के जरिए उसका समाधान निकल जाएगा। पार्टनर की ओर से आपको कोई भावनात्मक सपोर्ट या सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन

घर-परिवार में आज एकता और सामंजस्य का माहौल रहेगा। परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताने से आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए कोई जरूरी सलाह भी प्राप्त होगी। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है या भाइयों/बहनों के साथ मिलकर आप कोई नया काम शुरू करने का विचार कर सकते हैं।

करियर और व्यापार

रिश्तों में सुधार का असर आपके काम पर भी दिखेगा। ऑफिस में आप सहयोगियों के साथ मिलकर कठिन लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। आपकी मिलनसार छवि आपको दूसरों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए कल का दिन आपसी तालमेल के कारण बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है।

सेहत

जब दिल खुश होता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। आज आप खुद को बहुत सकारात्मक और फुर्तीला महसूस करेंगे। परिवार के साथ बाहर घूमने या साथ बैठकर भोजन करने से आपका मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाएगा।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

शुभ रंग: केसरिया या पीला- यह रंग आपके रिश्तों में गर्मजोशी और पवित्रता लाएगा।

शुभ अंक: 3 और 9

विशेष उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें।

