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Kumbh Rashifal 7 April : खुल गया धन का पिटारा ! कुंभ राशि वालों के लिए 7 अप्रैल को बन रहे हैं राजयोग जैसे संयोग, निवेश के लिए है बेस्ट दिन

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 03:51 AM

kumbh rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 की सुबह कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी सुनहरे स्वप्न के सच होने जैसी हो सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जिसे 'राजयोग' के समान फलदायी माना जा रहा है।

Kumbh Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 की सुबह कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी सुनहरे स्वप्न के सच होने जैसी हो सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जिसे 'राजयोग' के समान फलदायी माना जा रहा है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी या करियर में रुकावट महसूस कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'धन का पिटारा' खोलने वाला साबित होगा। विशेष रूप से निवेश के इच्छुक लोगों के लिए आज का दिन 'गोल्डन चांस' की तरह है।

आर्थिक स्थिति
आज कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के द्वार चारों दिशाओं से खुलते नजर आ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आपके 'आय भाव' को सक्रिय कर रही है। इसका अर्थ है कि आज आपको बिना किसी बड़ी मेहनत के भी पैतृक संपत्ति, लॉटरी या पुराने किसी गुप्त निवेश से बड़ा लाभ हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। आज किया गया निवेश लंबी अवधि में आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकता है।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता और काम करने का आधुनिक तरीका सबको प्रभावित करेगा। ऑफिस में आपके सुझावों को ब्रह्मास्त्र की तरह देखा जाएगा। कोई बड़ी डील फाइनल करने का श्रेय आपको मिल सकता है, जिससे आपकी Promotion के रास्ते खुलेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। यदि आप नया आउटलेट खोलना चाहते हैं या किसी नई तकनीक को बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, तो समय बहुत अनुकूल है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
आर्थिक संपन्नता का सकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। भाई-बहनों के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव आज समाप्त होगा। पार्टनर के साथ आज आप किसी लंबी यात्रा या डिनर पर जा सकते हैं। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और आप भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश मिलकर तय कर सकते हैं।

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स्वास्थ्य
सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का महसूस करेंगे। शनि का सकारात्मक प्रभाव आपको अनुशासित रखेगा, जिससे आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन का पालन कर पाएंगे।

आज का विशेष महाउपाय 
शनि देव का अभिषेक: सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनि देव को अर्पित करें।

काले कुत्ते को भोजन: किसी काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं, इससे धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग नीला है और शुभ अंक 11 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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