लव राशिफल 7 फरवरी- हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Feb, 2026 02:26 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। गुस्से और जल्दबाज़ी से बचें, वरना छोटी बात बड़ा मुद्दा बन सकती है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए आज कोई प्रस्ताव या संकेत मिल सकता है। रोमांटिक बातचीत मन को खुश करेगी।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज आप अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे। प्रेम संबंधों में संवाद मजबूत होगा। किसी पुराने प्रेमी से संपर्क हो सकता है, जिससे भावनाएं फिर जाग सकती हैं। विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर से उम्मीदें थोड़ी अधिक हो सकती हैं, इसलिए संतुलन रखें। विवाहित जीवन में अपनापन बढ़ेगा। सिंगल जातकों के लिए किसी करीबी मित्र के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में आत्मविश्वास झलकेगा। आप अपने पार्टनर को खास महसूस कराएंगे। रोमांटिक डेट या सरप्राइज़ की संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं। अहंकार से बचें, तभी रिश्ता मधुर रहेगा।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में थोड़ी उलझन रह सकती है। किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, लेकिन शांत बातचीत से समाधान निकलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों को आज जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम में संतुलन और सामंजस्य रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक और मानसिक तालमेल मजबूत होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने रिश्ते और यादें ताज़ा हो सकती हैं।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में गहराई और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ निजी पल बिताने का अवसर मिलेगा। विवाहित लोगों को ईर्ष्या या शक से बचना चाहिए। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी रहस्यमयी व्यक्ति से हो सकती है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की भावना रहेगी। पार्टनर के साथ खुलकर विचार साझा करेंगे। दूर रहने वाले प्रेमियों के बीच बातचीत बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए यात्रा के दौरान किसी से आकर्षण हो सकता है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रिश्तों में गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। सिंगल लोगों को किसी पर भरोसा करने में समय लेना चाहिए।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नवीनता और उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ कुछ नया करने की योजना बनेगी। दोस्ती से प्यार में बदलने के योग हैं। विवाहित जीवन में समझ और सहयोग बढ़ेगा।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम में भावुकता और रोमांस बना रहेगा। पार्टनर के साथ गहरी भावनात्मक बातचीत होगी। सिंगल लोगों को किसी पुराने प्रेम का संदेश मिल सकता है। अपने दिल की सुनें, लेकिन व्यावहारिकता भी बनाए रखें।