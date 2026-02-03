लव राशिफल 4 फरवरी - आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर या बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। जो सिंगल हैं, उन्हें आज कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। पार्टनर के साथ पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। शाम तक माहौल खुशनुमा हो जाएगा।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) बातचीत के जरिए आज आप बड़ी से बड़ी गलतफहमी दूर कर लेंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर की सुरक्षा और देखभाल को लेकर बहुत सजग रहेंगे। आपके बीच का भरोसा बढ़ेगा। विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन सामंजस्य भरा रहेगा।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। अहंकार की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। अपने साथी की बात को भी महत्व दें। सिंगल लोग अभी थोड़ा इंतजार करें।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आपकी लव लाइफ में आज स्थिरता रहेगी। आप अपने भविष्य को लेकर पार्टनर के साथ गंभीर चर्चा कर सकते हैं। एक-दूसरे को उपहार देना आपके रिश्ते में मिठास घोलेगा।



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज आप थोड़े उलझन में रह सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय पार्टनर से सीधा संवाद करें।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रोमांस चरम पर रहेगा। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत आकर्षित महसूस करेंगे। यदि आप किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी आज आपके संबंधों को मजबूत बनाएगी। पार्टनर के साथ कोई छोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन वह जल्द ही सुलझ जाएगा।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप काम में व्यस्त होने के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वे नाराज हो सकते हैं। कोशिश करें कि एक छोटा सा मैसेज या कॉल करके उन्हें खास महसूस कराएं।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज का दिन सरप्राइज से भरा हो सकता है। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ खास प्लान कर सकता है। रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आप सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे। पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डिनर या मूवी का प्लान बन सकता है। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है।

