लव राशिफल 26 जनवरी- तेरे नाल तकदीरां लिखवाउंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें और पुराने विवाद न उखाड़ें। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रोमांटिक है। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जा सकते हैं। रिश्तों में आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) काम की व्यस्तता के कारण लव पार्टनर को समय देना मुश्किल होगा। फोन या मैसेज के जरिए संपर्क बनाए रखें, ताकि वे उपेक्षित महसूस न करें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) नए रिश्तों की शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज का दिन सफलता दिला सकता है। मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) लव लाइफ में थोड़ा तनाव रह सकता है। पार्टनर की किसी बात को दिल पर न लगाएं। बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश करें।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पार्टनर से कोई प्यारा सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है। साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज आप पार्टनर के प्रति बहुत भावुक रहेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते पर शक न करें। अपने साथी पर भरोसा रखें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) सिंगल लोगों के लिए आज किसी खास से मुलाकात होने के योग हैं। प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा। पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) घर की समस्याओं का असर आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। शांति बनाए रखें। पार्टनर आपकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्रेमी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। अपने दिल की बात खुलकर कहें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वे आज घर पर बात कर सकते हैं।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। आपका रिश्ता परिपक्व होगा। प्रेमी की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पार्टनर आपकी ओर खिंचा चला आएगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप एक-दूसरे के काफी करीब महसूस करेंगे।