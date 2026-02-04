लव राशिफल 5 फरवरी- मेरे लबों पे सजी सुरखियां, गुलाबी शरबत पिलावा तेु शरारत दिखावा ज नैना लड़ावा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Feb, 2026 01:33 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज भावनात्मक स्थिरता रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता आने के संकेत हैं। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। भरोसा बनाए रखें।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा महसूस होगी। पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करेंगे। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भ्रम की स्थिति बन सकती है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर की बातों को दिल से न लगाएं। शादीशुदा जीवन में छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। संयम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रिश्तों में व्यावहारिकता हावी रहेगी। पार्टनर से किसी मुद्दे पर गंभीर बातचीत हो सकती है। सिंगल लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज का दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर आपको खास महसूस कराएगा। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों के लिए दिन अनुकूल है। अहंकार से बचें, तभी रिश्ता और गहरा होगा।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने रिश्तों में नई ताजगी आएगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत होगा। सिंगल लोग किसी पुराने प्रेम की याद में उलझ सकते हैं। ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाएगी।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजना बन सकती है। सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत का अवसर मिल सकता है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रिश्तों में जिम्मेदारी का भाव रहेगा। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। शादीशुदा जातकों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाना होगा। भावनाएं दबाने से बचें।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए अनुकूल है। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विवाह के योग बन सकते हैं। रोमांस और समझदारी दोनों से रिश्ता मजबूत होगा।